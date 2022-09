Inter muss gegen den FC Bayern auf Rückkehrer Lukaku verzichten

Nach einem bärenstarken Start seit seiner Rückkehr ist es zuletzt ruhiger um Romelu Lukaku geworden. So ruhig, dass der belgische Sturmtank nicht nur das bevorstehende Derby, sondern auch das Spiel gegen Bayern verpasst.

Sein Wunsch, in diesem Sommer und nach nur einer Saison für den FC Chelsea zurück zu Inter Mailand zu wechseln, wurde entsprochen - Traumstart inklusive: Denn nach seinen 321 teils kuriosen Tagen in London hatte Romelu Lukaku beim Serie-A-Auftakt in Lecce bereits nach 82 Sekunden (!) das zwischenzeitliche 1:0 gemacht und damit den Grundstein für den späten 2:1-Sieg gelegt.

Seither tat sich der 29-jährige Nationalspieler und WM-Fahrer aber schwer. Abseits einer gelungenen Vorlage wurde Lukaku von den Gegnern in drei Ligaspielen oft gut zugestellt und so effektiv aus dem Spiel genommen. Pech im Abschluss gehörte auch manchmal dazu.

Cremona, Derby, Bayern - alles ohne Lukaku

Seit vergangenem Sonntag, als er sich im Inter-Training muskuläre Probleme im Oberschenkel zugezogen hatte, fiel der Angreifer gar komplett aus. So verpasste Lukaku zunächst unter der Woche den 3:1-Erfolg über Aufsteiger US Cremonese - und laut "Gazzetta dello Sport" auch zu "99 Prozent" das wichtige und auch schon etwas richtungsweisende "Derby della Madonnina" gegen Milan am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker). Denn während der amtierende Meister noch ungeschlagen ist, haben die Nerazzurri schon mit 1:3 bei Lazio Rom verloren - und können sich demzufolge kaum eine weitere Niederlage leisten, um nicht früh etwas den Kontakt nach oben zu verlieren.

Doch auch damit hören die Hiobsbotschaften bezüglich Lukaku nicht auf: Denn neben dem Derby wird das Kraftpaket auch den Champions-League-Auftakt und damit das Heimspiel gegen Bayern München am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen. Er hoffe zwar, den belgischen Nationalspieler nach seiner Oberschenkelverletzung möglichst bald und eventuell "noch vor der Länderspielpause" Mitte September wieder zur Verfügung zu haben, meint Trainer Simone Inzaghi, aber: "Es wird einige Zeit dauern." Einsätze jetzt womöglich zu erzwingen, das sei für den Mailänder Coach der falsche Ansatz - weswegen Lukaku eben lieber weitere Male aussetzen wird.

Als Ersatz neben Sturmpartner Lautaro Martinez steht in erster Linie der hocherfahrene Edin Dzeko zur Verfügung. Zu unterschätzen sind die Lombarden auch ohne Lukaku keineswegs, was auch nochmals der ehemalige Inter- und Bayern-Profi Lothar Matthäus im Gespräch mit der "Gazzetta dello Sport" vor dem bevorstehenden Clinch seiner beiden Ex-Vereine klargestellt hat. "Die Mannschaft weiß auch ohne Lukaku, wie man angreift", so der Weltmeister von 1990, der dabei vor allem auf den Argentinier Lautaro, der in den vier Ligaspielen zum Start auf bereits drei Treffer kommt, verwiesen hat.