Inter mit Glück: Aufsteiger Genua schafft das 2:2 nicht mehr

Mit dem zwölften Pflichtspielsieg in Serie baute Inter Mailand den Vorsprung an der Serie-A-Spitze auf "Verfolger" Juventus (1:2 in Neapel) auf mittlerweile 15 Punkte aus. Beim 2:1 gegen Aufsteiger CFC Genua taten sich die Nerazzurri allerdings auch schwer - und waren einige Male mit dem Glück im Bunde. Besonders beim Elfmeter.