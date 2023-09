Inter Miami verkauft alte Messi-Trikots

Das rosafarbene Inter Miami-Trikot des argentinischen Weltmeisters und erfolgreichen Sommerneuzugangs Lionel Messi ist restlos ausverkauft. Doch der MLS-Klub hat sich etwas einfallen lassen, wie er weiter Profit schlagen kann.

Im offiziellen Shop des amerikanischen Fußballklubs Inter Miami, der von David Beckham geführt wird, ist das aktuelle Heimtrikot mit der Nummer zehn und dem Namen von Lionel Messi auf dem Rücken komplett ausverkauft - einzig Vorbestellungen sind derzeit möglich.

Doch der Klub aus Florida hat sich einen cleveren Kniff überlegt, mit dem die Trikotverkäufe trotzdem weiter angekurbelt werden sollen. Wie in einem Video des amerikanischen Journalisten Franco Panzio auf der Plattform X zu sehen ist, vertreibt der MLS-Verein jetzt ein altes Heimtrikot aus der Saison 2020 mit dem Aufdruck des siebenmaligen Ballon-d'Or-Gewinners auf der Rückseite in seinem Fanshop.

Kurios: Damals stand Messi noch für den FC Barcelona auf dem Feld. Mit dem weißen Dress des 2020 gegründeten Vereins aus Florida hat er also selbst nie gespielt.

Sofortiger Erfolg: Messi mit starker Performance in Miami

Der 36-Jährige hat in Miami durch und erst recht nach seinem Wechsel von PSG im Sommer sofort eine Welle der Euphorie ausgelöst und dem Verein aus den USA prompt zu einem großen Erfolg verholfen: Seit Messis Debüt hat es zum einen für Inter keine einzige Niederlage gesetzt. Außerdem hat der Argentinier den Beckham-Klub zum Leagues-Cup-Sieg und damit zum ersten Titel der Vereinsgeschichte geführt.

Doch auch der persönliche Beitrag des heißen Aspiranten auf die Auszeichnung zum Weltfußballer 2023 lässt sich sehen: Messi selbst steht in elf Spielen bisher bei stolzen elf Toren. Hinzu gesellen sich fünf Assists und viele große Aktionen in Form von Tricks oder Zauberpässen.

Gewinnt der Superstar in dieser Saison zum achten Mal den Ballon d'Or, so könnte der Wirbel um seine Person noch größer werden. Die Aussichten sind nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr und seiner Performance bei PSG, wo er wettbewerbsübergreifend 21 Tore und 20 Vorlagen in 41 Spielen zu verbuchen hatte, vielversprechend.