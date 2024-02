Starker Messi zieht die Fäden: Inter Miami startet vielversprechend

Lionel Messi hat zum Auftakt der neuen MLS-Saison die hohen Erwartungen erfüllt - nur ein Tor wollte ihm bei Inter Miamis 2:0 gegen Real Salt Lake nicht gelingen.

Die einen hatten die Playoffs im Vorjahr klar verpasst, die anderen waren bereits in der ersten Runde hängengeblieben. Trotzdem war das Aufeinandertreffen zwischen Inter Miami und Real Salt Lake das einzig logische Auftaktspiel der neuen MLS-Saison, in der sich erneut - und noch mehr - alles um einen dreht: Lionel Messi.

Und der 36-Jährige zeigte in der Nacht auf Donnerstag (MEZ), dass er weiterhin kein Problem damit hat, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Dass Inter eine strapaziöse Saisonvorbereitung mit sieben Testspielen in fünf verschiedenen Ländern absolviert hatte und Messi dabei zeitweise unter viel Getöse angeschlagen ausgefallen war, war beim 2:0-Heimsieg gegen Real Salt Lake jedenfalls nicht zu spüren.

Messi leitet beide Tore ein

Messi, der in der vergangenen Saison in 14 Pflichtspielen elfmal getroffen und Inter zum Sieg im Ligapokal geführt hatte, zog vor 21.137 Zuschauern die Fäden und war an nahezu allen Angriffen der Gastgeber beteiligt. Zwar blieb ihm ein eigenes Tor verwehrt - einen Freistoß Richtung Torwinkel köpfte Verteidiger Glad auf der Linie weg (17.) -, jedoch hatte der Weltmeister bei beiden Treffern seine Füße entscheidend im Spiel.

Beim 1:0 steckte er gedankenschnell auf Taylor durch, der Torhüter MacMath mit etwas Glück bezwang (39.). Vor dem 2:0 spielte er nach kurzer Beschleunigung im Mittelfeld den Pass auf seinen alten Kumpel Luis Suarez, der im Strafraum sofort auf den 20-jährigen Paraguayer Gomez querlegte - und der sorgte für die Vorentscheidung (83.).

Martinos Gruß an die Skeptiker

Nach einem dominanten ersten Durchgang hatte Inter, das auch gleich auf Neuzugang Julian Gressel in der Startelf setzte, zwischen den beiden Toren zwar auch mehrmals Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren. Trainer Gerardo "Tata" Martino war allerdings mit dem Auftakt mehr als zufrieden. "Wenn irgendjemand skeptisch war, was diese Mannschaft imstande ist zu leisten, dann hat es die erste Halbzeit allen gezeigt", bilanzierte Messis Landsmann, warnte aber gleichzeitig vor zu viel Euphorie: "Es war nur ein Spiel."

Immerhin: Inter zeigte erste Signale, in diesem Jahr konkurrenzfähiger zu sein. Ein Einzug in die Playoffs wäre für den Hype um Messi die nächste Stufe - und für alle, die daran mitverdienen.