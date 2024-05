Messi-Gala samt zwei Rekorden bei Miamis Kantersieg

Inter Miami hat in der Nacht zum Sonntag (MEZ) den siebten Saisonsieg eingefahren. Der alles überragende Mann beim 6:2 gegen die New York Red Bulls war einmal mehr Lionel Messi.

Inter Miami hat seine Tabellenführung in der MLS behauptet und steht aktuell mit 24 Punkten nach zwölf Spielen ganz oben. Dabei begann die Partie gegen New York gar nicht so gut, denn zur Pause führten die Gäste dank des Treffers von Dante Vanzeir mit 1:0. Aber dann kam die große Show von Lionel Messi.

Den Ausgleich von Matias Rojas direkt nach der Pause legte der argentinische Weltmeister selbst auf, ehe er kurz später seine Mannschaft in Führung schoss. Der Argentinier lief nun richtig heiß, denn in der 62. Minute legte er den zweiten Treffer von Rojas auf - Miami hatte binnen 17 Minuten aus einem 0:1 ein 3:1 gemacht.

Satt an Toren waren die Gastgeber allerdings noch lange nicht, denn es folgte die große Stunde von Luis Suarez. Der Stürmer schnürte nämlich binnen 13 Minuten einen lupenreinen Hattrick - seinen ersten in der Major League Soccer. Alle drei Tore wurden vorbereitet - natürlich - von seinem Kumpel Messi. Der Treffer des Ex-Leipzigers Emil Forsberg vom Elfmeterpunkt sorgte schließlich für den 6:2 Endstand.

Messi stellt zwei MLS-Rekorde auf

Ein Abend, den sicher auch ein Messi, der viel in seiner Karriere erlebt hat, so schnell nicht vergessen wird. Denn "La Pulga" sorgte mit seinem Galaauftritt für gleich zwei Rekorde in der MLS. Noch nie war ein Spieler in der US-Profiliga an sechs Toren in einem Spiel beteiligt. Außerdem ist es noch nie einem Akteur gelungen, fünf Vorlagen in einer Begegnung zu liefern. Wohlgemerkt tat der 36-Jährige das alles in der 2. Halbzeit, was diese Zahlen noch viel beeindruckender macht.

Messi steht somit nach nur acht absolvierten Ligaspielen bei bereits zehn Toren und zehn Assists. Weiter geht es für den Argentinier und sein Team am Sonntag (1.30 Uhr) beim Club de Foot Montreal.