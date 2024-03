Klub-WM-Traum lebt: Messi führt Miami ins Viertelfinale

Inter Miami will dem FC Bayern und Borussia Dortmund zur Klub-WM 2025 folgen. Gegen Nashville nahmen Lionel Messi & Co. die erste Hürde überzeugend.

Dank seiner Offensivstars hat Inter Miami das Viertelfinale im CONCACAF Champions Cup erreicht. In der Nacht auf Donnerstag (MEZ) führten Lionel Messi und Luis Suarez ihre Mannschaft im Achtelfinalrückspiel zu einem 3:1-Heimsieg gegen den Nashville SC, der nach dem 2:2 im ersten Aufeinandertreffen locker fürs Weiterkommen reichte. Schon nach 23 Minuten war Inter im heimischen Chase Stadium klar auf Viertelfinalkurs.

Zunächst ließ Suarez, der im Hinspiel kurz vor Schluss den Endstand besorgt hatte, einen Ball per Körpertäuschung für Messi durch, der seinen ehemaligen Teamkollegen vom FC Barcelona umgehend per Steilpass im Strafraum bediente - 1:0 (8.). Dann dribbelte sich der 20-jährige Diego Gomez sehenswert in den Sechzehner und legte für Messi ab - 2:0 (23.). Für den Weltmeister, der in der Liga beim 2:3 gegen den CF Montreal zuletzt geschont worden war, war es bereits der neunte Pflichtspiel-Scorerpunkt in dieser Saison (fünf Tore, vier Assists).

Messi muss vom Platz - Martino gibt Entwarnung

Fünf Minuten nach der Halbzeitpause musste Messi zwar dann bereits vom Feld, doch ein Grund zur Sorge bestand für die Inter-Fans nicht: Erstens köpfte der für den Kapitän eingewechselte finnische Nationalspieler Robert Taylor nach einer Flanke von Suarez das vorentscheidende 3:0 (63.); zweitens erklärte Miami-Trainer Gerardo Martino hinterher, dass es sich bei Messis Auswechslung um eine Vorsichtsmaßnahme wegen muskulärer Probleme gehandelt habe.

Erst in der Nachspielzeit gelang den Gästen um Rekordmann Hany Mukhtar noch ein Treffer durch Sam Surridge, der aber keinerlei Auswirkungen mehr hatte. Inter, als Leagues-Cup-Sieger der Vorsaison für den Wettbewerb qualifiziert, steht erstmals im Viertelfinale des CONCACAF Champions Cup, dem Äquivalent zur Champions League für Klubs aus Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik.

Im Viertelfinale wartet ein starker Gegner

Dort trifft die Martino-Elf entweder auf den MLS-Rivalen FC Cincinnati, der im Vorjahr als Hauptrundensieger in den Conference Finals am späteren Meister Columbus Crew gescheitert war, oder auf den mexikanischen Spitzenreiter CF Monterrey. Dieser geht mit einem 1:0-Vorsprung ins heimische Rückspiel (Freitag, 3.15 Uhr MEZ).

Der Sieger des CONCACAF Champions Cup qualifiziert sich für die neue Klub-WM, die 2025 in den USA mit einem generalüberholten Modus ausgetragen wird und für den unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund bereits ihr Ticket gelöst haben.