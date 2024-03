Jordi Albas Premiere zu spät: Miami verliert ohne Messi erstmals

Mit einer durchgewürfelten Startelf und ohne Lionel Messi hat Inter Miami gegen den CF Montreal seine erste Saisonniederlage kassiert. Sandro Schwarz jubelte dagegen dank Emil Forsberg.

Jubel mit Herz - aber keine Punkte: Jordi Alba bei Inter Miamis Heimspiel gegen Montreal. Icon Sportswire via Getty Images

Wer sich extra für die Partie gegen den CF Montreal ein Ticket ergattert hatte, um Lionel Messi mal live zu sehen, hatte Pech gehabt. Der Weltmeister stand bei Inter Miamis Heimspiel in der Nacht auf Montag (MEZ) nicht einmal im Kader - prompt kassierte seine Mannschaft mit 2:3 die erste Saisonniederlage.

Kurz nachdem Leonardo Campana die frühe Gäste-Führung durch Fernando Alvarez (13.) ausgeglichen hatte (71.), entschied Montreal mit einem kuriosen Doppelschlag das Spiel. Angreifer Matias Coccaro (75.) und der zwei Minuten später für ihn eingewechselte Sunusi Ibrahim (78.) schlugen eiskalt zu. Das 3:1 bereitete mit dem ebenfalls eingewechselten Josef Martinez ein Spieler vor, der in der vergangenen Saison noch das Inter-Trikot getragen hatte.

Zwar kamen die Hausherren schnell noch einmal ran, als Jordi Alba eine Flanke seines ehemaligen Barcelona-Teamkollegen Sergio Busquets zu seinem ersten Saisontor nutzte (80.). Anders als unter der Woche beim Achtelfinalhinspiel im CONCACAF Champions Cup beim Nashville SC (2:2) wollte der späte Ausgleich diesmal aber nicht mehr fallen.

Auch Busquets, Suarez und Gressel Teil der Rotation

Letztlich hatte Trainer Gerardo Martino mit seinen vielen Personalwechseln, die er auch mit Blick auf das Rückspiel gegen Nashville am Donnerstag (1.15 Uhr MEZ) vorgenommen hatte, wohl etwas zu hoch gepokert. Während Messi ganz fehlte, wurden Busquets und Luis Suarez bewusst nur ein-, Federico Redondo und Julian Gressel bewusst früh ausgewechselt.

"So war es geplant", verriet Martino und sagte zu Messis Absenz: "Wir haben vor ungefähr vor einer Woche darüber gesprochen und waren uns einig, dass wir ihn in diesem Spiel schonen würden." Dass der 36-Jährige in Nashville einen Tritt gegen das Bein abbekommen hatte, habe damit nichts zu tun gehabt.

Forsberg trifft erstmals für die Red Bulls

Inter steht damit wie sechs weitere Teams mit sieben Punkten zwar am besten da, hat aber als einziges davon bereits viermal gespielt. Zum restlichen Sextett gehören auch die New York Red Bulls um den neuen Trainer Sandro Schwarz. Sie waren bereits am Tag zuvor mit einem 2:1 gegen den FC Dallas weiter ungeschlagen geblieben. Top-Neuzugang Emil Forsberg erzielte vom Elfmeterpunkt sein erstes Tor im neuen Trikot und bereitete zudem das zwischenzeitliche 2:0 durch Lewis Morgan vor.