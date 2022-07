Noch ohne Lewandowski: Barça schießt Higuain & Co. ab

Wie der FC Bayern befindet sich auch der FC Barcelona derzeit auf US-Reise. Im Testspiel gegen Inter Miami siegten die Katalanen klar - allerdings noch ohne Robert Lewandowski.

Noch am späten Dienstagabend mitteleuropäischer Zeit war der Transfer von Lewandowski zum FC Barcelona offiziell vermeldet worden - das Ende einer Ära beim FC Bayern. Während der Pole schon zuvor ein Interview mit dem Barça-Wappen auf der Brust für den vereinseigenen Videokanal der Katalanen gegeben hatte und diese Miami unter anderem in ihren Social-Media-Kanälen als Stadt, "in der die Beziehung zwischen dem FC Barcelona und Robert Lewandowski begannen" feierten, kam der 33-Jährige im Testspiel gegen Inter Miami allerdings noch nicht zum Einsatz. Zwar nahm der Stürmer am Aufwärmprogramm teil, blieb anschließend aber nur Zuschauer.

Doch auch ohne den prominenten Neuzugang hatte das Xavi-Team vor 18.000 Zuschauern leichtes Spiel. Nach jeweils drei Toren vor und nach der Hälfte hieß es am Ende 6:0. Zu den Torschützen zählten die Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (20.) und Ousmane Dembélé (70.). Die weiteren Treffer markierten Neuzugang Raphinha (25.), Ansu Fati (41.), Gavi (55.) und Memphis Depay (69.) nach eine Im Tor stand in den ersten 45 Minuten Marc-André ter Stegen.

Weiter geht die Nordamerika-Reise des FC Barcelona in Las Vegas. Dort steht dann am Sonntag (MEZ) ein weiteres Testspiel gegen den La-Liga-Dauerrivalen und spanischen Meister Real Madrid an - womöglich erstmals mit Lewandowski.