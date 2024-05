Verkehrte Welt in Miami: Zehn-Spiele-Serie reißt trotz Messi-Tor

Erstmals in dieser MLS-Saison verliert Inter Miami ein Spiel, in dem Superstar Messi mitwirkt. Das 1:3 gegen Atlanta United stellte die Erwartungen der Fans komplett auf den Kopf.

Seit dem niederschmetternden 0:4 bei den New York Red Bulls von Trainer Sandro Schwarz am 23. März hatte Miami nicht mehr in der MLS verloren.

In der Nacht auf Donnerstag aber riss die Zehn-Spiele-Serie: Das Team von Coach Gerardo Martino unterlag zu Hause überraschend Atlanta United mit 1:3. Weil Verfolger Cincinnati allerdings mit 0:2 gegen Nashville verlor (beide Treffer bereitete Ex-Herthaner Mukhtar vor), bleiben Messi & Co. Spitzenreiter der Eastern Conference.

Seit Donnerstag weiß aber auch Miamis Superstar, wie sich verlieren in dieser MLS-Saison anfühlt. Ausgerechnet Atlanta brachte den haushohen Favoriten zu Fall: Der MLS-Champion von 2018 hatte seinen letzten Ligasieg am 31. März - und damit vor fast zwei Monaten - gefeiert (ein 3:0 gegen Chicago), in der Folge blieb Atlanta neun Spiele ohne Dreier (0/5/4).

Es ist kein Spiel, bei dem ich analysieren muss, was schief gelaufen ist. Miami-Coach Gerardo Martino

Miami-Coach Martino sah beim Gegner den "größeren Willen". "Aber es ist kein Spiel, bei dem ich analysieren muss, was schief gelaufen ist, denn es war von allem ein bisschen", stellte der Argentinier klar: "Die Voraussetzungen waren günstig, viel mehr für uns als für sie. Aber wie wir gestern schon sagten, ist ihre Tabellenposition trügerisch, und das haben sie heute gezeigt."

Nur zwei Teams mit weniger Punkten als Atlanta

In der Eastern Conference haben nur zwei Teams weniger Punkte als Atlanta (16) gesammelt. Gegen Miami aber startete United hochmotiviert und ging kurz vor der Pause durch einen sehenswerten Distanzschuss von Lobjanidze in den linken Winkel in Führung - Busquets war nicht hinterhergekommen (44.).

Nach dem Seitenwechsel zeigte Miami, dass es nicht daraus gelernt hatte, den 29-jährigen Georgier nicht eng genug zu markieren: Lobjanidze zog vor dem Strafraum von rechts nach innen und versenkte den Ball mit links im linken unteren Eck (59.).

In der Folge zog sich der Gast weit in die eigene Hälfte zurück - und bekam dafür sofort die Quittung: Miami ließ den Ball wie beim Handball zirkulieren, Busquets bediente Messi, der mit links aus der zweiten Reihe perfekt ins rechte untere Eck abschloss (62.). Für den Argentinier war es das elfte Tor in dieser MLS-Saison, wodurch er mit Teamkollege Suarez gleichzog.

Nun wartet Bürki auf Messi

Miami probierte alles, doch Atlanta war die effizientere Mannschaft und nutzte einen weiteren Angriff zum 3:1-Endstand - am Ende einer Kombination lenkte Thiare den Ball per Direktabnahme ins rechte Eck (73.).

Am Sonntag (1.30 Uhr) geht es für Messi & Co. gegen St. Louis City SC um den ehemaligen BVB-Keeper Bürki, das zuletzt drei Niederlagen am Stück kassierte. Atlanta empfängt am Sonntagabend (22.45 Uhr) Charlotte FC.