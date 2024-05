Inter Mailands Kryptonit: Sassuolo sammelt erneut Big Points beim Meister

Serie A - Highlights by DAZN 04.05.2024

5:17Einsam zieht Meister Inter Mailand seine Kreise an der Tabellenspitze der Serie A, gegen einen Gegner läuft es in dieser Runde aber nicht. Am Samstag verloren die Nerazurri bereits zum zweiten mal gegen Sassuolo, das überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf sammelt.