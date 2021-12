Inter macht bei Ginter wohl ernst

Matthias Ginter und Inter Mailand - dieses Gerücht waberte schon länger durch die Fußball-Szenerie. Nach dem feststehenden Abschied des Nationalspielers aus Gladbach macht der italienische Meister nun offenbar ernst.

Ginter hat sich gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages bei der Borussia entschieden und damit genauso wie sein Kollege Denis Zakaria kurz vor Jahresende für Klarheit gesorgt. Der ablösefreie Abwehrspieler dürfte auf dem Transfermarkt also ein sehr heißes Eisen sein - das sich Inter Mailand schnappen will.

Offenbar haben die Nerazzurri nun ihre Karten im Poker um den 27-jährigen Ginter offen auf den Tisch gelegt und dem Innenverteidiger laut "Gazzetta dello Sport" einen Vierjahresvertrag angeboten. Informationen der italienischen Sportzeitung zufolge soll der gebürtige Freiburger pro Saison bis zu vier Millionen Euro netto verdienen.

Inter Tabellenführer und mit der zweitbesten Defensive

Inter Mailand führt derzeit die Serie A mit vier Punkten Vorsprung vor Lokalrivale AC Mailand an, mit nur 15 Gegentreffern in 19 Ligaspielen gehört Inter nach Napoli (14) zu den defensivstärksten Mannschaften.

Das 1:0 gegen den FC Turin unmittelbar vor Weihnachten war der siebte Ligasieg für Inter in Folge. Trainer Inzaghi lässt in der Defensive eine Dreierreihe auflaufen, Allesandro Bastoni (22), Danilo d'Ambrosio (33), Stefan de Vrij (29), Milan Skriniar (26) und Federico Dimarco (24) wurden bisher am häufigsten eingesetzt - Letzterer verlängerte gerade erst seinen Vertrag bis 2026.

Bei der Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi spielen aktuell die früheren Bundesliga-Profis Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu, Arturo Vidal und Ivan Perisic.

Schon im Sommer 2020 war Inter ein Thema

Ginter war schon im Sommer 2020 bei Inter gehandelt worden, damals positionierte sich der Defensivspieler aber klar für einen Verbleib bei der Borussia. Vor eineinhalb Jahren streckten auch Atletico und Chelsea die Fühler nach Ginter aus und lockten ihn mit teils wuchtigen Millionen-Summen.

