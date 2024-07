Inter holt ehemaligen Leipzig-Keeper Martinez - Taremi im Anflug

Die Transferaktivitäten nehmen bei Inter Mailand noch vor dem EM-Finale Fahrt auf: Am Dienstag wurde mit Josep Martinez ein neuer Keeper präsentiert, ein neuer Stürmer dürfte alsbald folgen.

Am Dienstag hat Inter Mailand seinen ersten wirklichen Sommerneuzugang präsentiert - und das auf einer Position, auf der eigentlich so gar keine Notwendigkeit bestanden hatte: Josep Martinez ist durch seinen Wechsel zum italienischen Meister bereits der fünfte Torhüter im aktuellen Kader. Hinter Stammkeeper Yann Sommer streiten schließlich Ionut Andrei Radu, Filip Stankovic und Raffaele di Gennaro um die Plätze.

Nun aber dürfte Martinez erster Sommer-Vertreter werden. Den 26-jährigen Spanier stattete Inter direkt mit einem Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2029 aus. Der in Barcelonas Jugend ausgebildete Schlussmann war nach einer Zwischenstation bei UD Las Palmas im Sommer 2020 für rund 2,5 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt, das ihn im Sommer 2022 an den CFC Genua auslieh - und im Sommer 2023 dorthin verkaufte.

Nach insgesamt 68 Pflichtspielen für die Italiener, in denen er 25-mal seinen Kasten sauber hielt, und 36-Serie-A-Partien in der vergangenen Saison mit nur 43 Gegentoren zieht Martinez weiter. Bei Inter Mailand muss er sich vorerst hinter Sommer anstellen, dessen Alter alleine aber bietet schon eine Perspektive.

Mit dem Weiterverkauf macht Genua offenbar einen satten Gewinn: Den kolportierten 3,5 Millionen Euro, die nach Leipzig wanderten, folgen nun rund 13,5 Millionen Euro auf das eigene Konto.

Taremi hatte sich längst für Inter entschieden

Doch Martinez ist offenbar nicht der einzige neue Spieler, der in dieser Woche bei Inter enthüllt wird. Übereinstimmenden italienischen Medienberichten zufolge befindet sich Stürmer Mehdi Taremi bereits in Mailand. Dass der 31-Jährige den FC Porto in diesem Sommer ablösefrei verlassen wird, stand längst fest.

Und eigentlich auch, dass er bei Inter anheuern wird. Das war bereits im Februar durchgesickert. Demnach unterzeichnet Taremi nach erfolgreich absolviertem Medizincheck einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Auch die AC Mailand soll sich mit dem iranischen Nationalstürmer (86 Einsätze, 49 Tore) beschäftigt haben, Stadtrivale Inter aber macht das Rennen.

Er wird damit den ohnehin schon sehr stark besetzten Angriff um Kapitän Lautaro Martinez, Frankreichs EM-Fahrer Marcus Thuram und Routinier Marko Arnauovic erweitern.