Vor der Meisterparty: Calhanoglus Doppelpack lässt Inter weiter feiern

Bereits seit Montag stand die Meisterschaft Inter Mailands fest, am Sonntag sollte der Scudetto mit den Fans gefeiert werden. Vorher gab es einen souveränen Sieg gegen den FC Turin, den Hakan Calhanoglu mit einem Doppelpack besorgte.

Das Spiel in San Siro stand ganz im Zeichen der Meisterfeierlichkeiten Inters. Die Nerazzurri hatten am vergangenen Montag durch einen 2:1-Derbysieg gegen Milan den 20. Scudetto der Vereinsgeschichte eingefahren und wurden dafür mit einem Spalier der Gäste aus Turin geehrt. Und noch eine Besonderheit hatte das Spiel zu bieten: Zum ersten Mal in der Serie A wurde eine Partie von einem komplett weiblichen Schiedsrichterteam geleitet.

Maria Sole Caputi und ihre Helferinnen wurden dabei nicht allzu sehr auf die Probe gestellt. Ohne Tempo spielte sich das Geschehen in der ersten Hälfte vor allem im Mittelfeld ab, in den Strafräumen passierte wenig. Inter brauchte bis zur 43. Minute für den ersten Schuss auf das Tor von Milinkovic-Savic, davor flogen Versuche von Thuram (10.) und Carlos Augusto (12.) klar drüber.

Die etwas besseren Chancen gehörten den Gästen aus Turin, die mit Ex-Wolfsburger Rodriguez sowie Ex-Gladbacher Lazaro in der Startelf gut dagegenhielten. Rodriguez' Versuch war noch kein Problem für Sommer (7.), später prüfte Zapata den Inter-Keeper mit einem Gewaltschuss (15.) ehe er aus bester Position knapp daneben köpfte (18.). Mit einem folgerichtigen 0:0 ging es daher in die Kabinen.

Turin beinahe die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl

Nach dem Seitenwechsel geriet das Spiel für Torino dann zum Alptraum. Nachdem Tameze wegen einer Notbremse gegen Mkhitaryan vom Feld flog (49.), konnten die Gäste dem folgenden Ansturm Inters nur noch wenig entgegensetzen. Calhanoglu brachte die Nerazzurri per Volleyschuss in Führung (56.) und besorgte nur vier Minuten später nach einem Foul von Lovato an Thuram das 2:0 vom Elfmeterpunkt.

Inter hatte auch danach alles im Griff, ließ defensiv bis auf einen Schuss von Vojvoda in die Arme Sommers (73.) nichts mehr zu und konnte sich den für den Sonntagnachmittag geplanten Meisterfeierlichkeiten entgegenkombinieren. Barella prüfte nochmals Milinkovoc-Savic (69.), ebenso wie Lautaro Martinez (83.). Doch wirklich gefährlich wurde es nicht mehr, Inter brachte den Sieg souverän über die Zeit und ließ sich von seinen Tifosi feiern.

Am kommenden Samstag (20.45 Uhr) muss Inter zum Auswärtsspiel bei der stark abstiegsgefährderten US Sassuolo antreten - gegen die Neroverdi gab es im Hinspiel die letzte Liganiederlage Inters, es folgten 28 ungeschlagene Spiele in der Serie A. Turin ist bereits am Freitag (20.45 Uhr) zuhause gegen das Überraschungsteam aus Bologna gefordert und will den ersten Dreier nach vier sieglosen Spielen am Stück.