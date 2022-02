Dzeko scheitert immer wieder: Inter verpasst den Sprung auf Platz 1

Meister Inter konnte die "Vorlage" von Rivale Milan nicht nutzen und hat den Sprung auf Platz 1 verpasst. Sassuolo konterte die Nerazzurri aus, die selbst Chancenwucher betrieben.

Nicht sein Abend: Der glücklose Joker Edin Dzeko. AFP via Getty Images

Sassuolo begann in San Siro furios und hatte bereits nach 48 Sekunden die erste gute Möglichkeit auf die Führung. Allerdings traf Traoré den Ball nicht richtig. Inter verlor im Aufbauspiel in der Anfangsphase viele Bälle und lud die Gäste zum Kontern ein. Einer von diesen Tempogegenstößen führte zur verdienten Führung: Lopez vollendete eine Kombination mit einem Distanzschuss zum 1:0 - Handanovic sah bei dem zentral geschossenen Ball nicht gut aus (8.).

Das Gegentor war wie ein Weckruf für den amtierenden italienischen Meister. Die Hausherren übernahmen zwar die Spielkontrolle, konnten trotz der Überlegenheit aber keine großen Chancen kreieren. Wie Chancen erspielt werden, zeigten die Gäste: Scamacca tauchte bei einem Gegenstoß nach einer Traoré-Flanke aus dem Halbfeld völlig freistehend am zweiten Pfosten auf und köpfte die Kugel mit der Hilfe des linken Innenpfostens zum 2:0 in die Maschen (26.).

Die Mailänder wollten noch vor der Pause den Anschlusstreffer. Doch mehr als ein Kopfball von Skriniar (31.) und ein Distanzschuss von Gagliardini (35.) sprangen nicht dabei heraus. Dagegen hätten die Gäste die Führung fast noch weiter erhöht. Der Schlenzer von Berardi knallte aber nur an die Latte (38.).

Martinez schießt am leeren Tor vorbei

Inzaghi reagierte in der Pause und brachte unter anderem Dzeko, der in der zweiten Hälfte im Mittelpunkt stehen sollte. Der Bosnier scheiterte zwischen der 58. und der 69. Minute dreimal am glänzend parierenden Consigli. Einmal war es besonders knapp, als der Schlussmann sich bei einem Kopfball des Angreifers strecken musste und die Kugel erst auf der Torlinie abwehren konnte (63.).

Die größte Möglichkeit für die Gastgeber vergab aber Sturmpartner Martinez, als er den Ball nach einem Gewühl nicht im leeren Tor unterbringen konnte (74.). In der Schlussphase war das Team von Alessio Dionisi dann aber dem nächsten Tor näher. Zweimal Raspadori (75., 78.) und einmal Berardi (79.) verpassten die Entscheidung. Das sollte sich aber nicht mehr rächen, weil die Nerazzurri nur noch ein irreguläres Tor erzielen konnten (90.+4): Im Vorfeld des Treffers von De Vrij hatte Dimarco die Kugel an den Oberarm bekommen.

Für Inter, das den Patzer von Tabellenführer AC Mailand nicht nutzen konnte, geht es bereits am Freitag gegen Genua weiter (21 Uhr). Sassuolo empfängt am Samstag (20.45 Uhr) die Fiorentina.