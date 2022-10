Correas Spaziergang sorgt für die Entscheidung gegen Sampdoria

Gegen Kellerkind Sampdoria Genua hatte Inter Mailand am Ende leichtes Spiel. Mit teils sehenswerten Treffern und einem Spaziergang fuhren die Nerazzurri den vierten Sieg in Folge ein.

Inter wollte nach dem wilden wie späten 4:3 in Florenz sowie dem deutlichen 4:0 in der Champions League gegen Pilsen, das das Achtelfinalticket vor dem in die Europa League abrutschenden FC Barcelona bedeutet hatte, gegen Kellerkind Sampdoria Genua die Woche vergolden und den vierten Sieg in Folge einfahren.

Inter am Drücker

Die Nerazzurri übernahmen direkt das Kommando und hatten ein paar kleinere Chancen. Die dickste saß dann gleich: Der für Acerbi in die erste Elf rotierte de Vrij wuchtete eine Calhanoglu-Ecke zur Führung in die Maschen (21.).

Hatte in der Anfangsphase das von Inter-Legende und Freistoß-Experte Dejan Stankovic trainierte Genua (erst ein Saisonsieg) teilweise noch gut dagegengehalten und selbst auch den Wege nach vorne gesucht, kam nach dem Gegentor nahezu gar nichts mehr vom Kellerkind.

Barella erhöht sehenswert

Der FC Internazionale hingegen kontrollierte das Spiel und hätte durch Mkhitaryan (26.) und Dimarco (31.) nachlegen können. Nach einem weiten Freistoß von Bastoni, der die komplette Gäste-Abwehr aufriss und so die Bahn für Barella freimachte, wuchtete dieser den Ball sehenswert zum 2:0 ins Netz (44.).

Auch nach Wiederbeginn blieben die Nerazzurri am Drücker, Lautaro Martinez (49., 61.), Dzeko (50.) und Skriniar (60.) ließen Möglichkeiten aus. Samp tat sich weiterhin schwer. Selbst als Mailand deutlich Tempo rausnahm und sich tiefer positionierte, wurden die Gäste aus Ligurien nicht gefährlich.

Correas Abendspaziergang

Einmal zogen die Lombarden aber das Tempo noch einmal an. Der eingewechselte Correa spazierte über drei Viertel des Feldes und nagelte den Ball von der Strafraumkante zum 3:0 ins Netz (73.).

Correa hätte am Ende einer Dreifach-Chance gar den Doppelpack schnüren können, verpasste es aber ebenso wie Sekunden zuvor Mkhitaryan und Bellanova (80.). Sampdoria brauchte bis kurz vor Schluss, um ein erstes Mal richtig gefährlich zu werden. Inter-Keeper Onana war beim satten Schuss des eingewechselten Pussetto aber auf dem Posten (87.).

Am Ende blieb es somit beim nie gefährdeten Heimsieg für den Vizemeister, der damit den vierten Dreier in Folge einfuhr und die Woche damit vergoldete. Sampdoria hingegen blieb weiterhin tief im Abstiegskampf gefangen.