Torflaute beendet: Lautaro Martinez trifft auch in der Liga wieder

Inter Mailand steht mit einem Bein im Achtelfinale der Champions League und kommt auch in der Serie A in Fahrt. Zwei der drei Torschützen aus dem Camp Nou waren gegen Salerno erfolgreich.

Mit dem Rückenwind eines vorentscheidenden 3:3 beim FC Barcelona in der Königsklasse ging Inter in die Partie gegen das Team aus dem Tabellenmittelfeld US Salernitana. Bei den Gästen stand Hertha-Leihgabe Piatek in der Startelf.

Es war jedoch eine der entscheidenden Figuren aus dem Barça-Spiel, die Schwung in die Begegnung brachte: Aus 20 Metern zog Lautaro Martinez in der 13. Minute fast aus dem Stand ab, das Leder schlug in der langen Ecke ein. Unhaltbar schien der Treffer nicht, der Aufsetzer flog über Keeper Sepes Hand hinweg. Der Argentinier hatte damit eine fünf Spiele währende Torflaute in der Liga beendet.

Calhanoglus Traumpass auf Barella

Salerno war zwar bis zur Pause nicht chancenlos, doch die Führung für die Mailänder ging in Ordnung. In der 58. Minute bogen die Hausherren endgültig auf die Siegerstraße ein, da ein weiterer Torschütze aus dem Camp Nou traf.

Die Nerazzurri erkämpften sich nach Daniliucs Patzer den Ball in der Hälfte der Gäste, bis Calhanoglu an den Ball kam und die Kugel mit links nach vorne exzellent zu Barella chippte. Mit einem Haken versetzte dieser noch Pirola und netzte mit links ein.

Kurz darauf durfte mit Gosens auch der dritte Torschütze des Barcelona-Spiels mitwirken, doch der Deutsche machte es seinen Vorgängern nicht nach. Die Nerazzurri schalteten mit dem Vorsprung im Rücken zwei Gänge nach hinten, Salerno ergab sich ohne große Gegenwehr in sein Schicksal.

Inter hält damit den Anschluss an die internationalen Plätze. Kommenden Samstag ist die Inzaghi-Elf in Florenz gefordert, ehe das entscheidende Spiel in der Champions League ansteht. Mit einem Sieg gegen Pilsen wären alle Zweifel bezüglich des Achtelfinaleinzugs bereits ausgeräumt.