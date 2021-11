Napoli erstmals geschlagen: Inter gewinnt spannendes Fußballfest gegen den Spitzenreiter

Auch Napoli hat es an diesem 13. Serie-A-Spieltag erwischt: Der Spitzenreiter hat wie auch Milan zuvor (3:4 in Florenz) erstmals in dieser Saison verloren - und zwar nach einem hochspannenden Schlagabtausch bei Meister Inter Mailand, der damit zugleich der große Gewinner dieser Runde ist.

Der Inter-Blick geht gen Tabellenspitze: Lautaro Martinez hat den Sieg gegen Napoli unter Dach und Fach gebracht. imago images/LaPresse