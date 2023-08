Lautaro Martinez sorgt für Inters gelungenen Saisonauftakt

Inter Mailand ist der Saisonstart gelungen. Beim 2:0 über die AC Monza war Doppelpacker Lautaro Martinez der entscheidende Mann. Den zweiten Treffer des Kapitäns bereitete ein Rückkehrer vor.

Groß war der Umbruch bei Inter Mailand im Sommer nach der Niederlage im Champions-League-Finale. Unter anderem haben Stammkeeper Onana (zu ManUnited), Skriniar (PSG), Brozovic (Al-Nassr), Dzeko (Fenerbahce) und Lukaku (nach Leihe zurück zu Chelsea) den Verein verlassen. Zwei Neuzugänge standen beim Saison-Auftakt gegen Monza direkt in der Startelf - beide aus der Bundesliga: Das Tor hütete Sommer, im Angriff begann Thuram. Arnautovic sowie der deutsche U-21-Kapitän Bisseck saßen zunächst auf der Bank.

Lautaro Martinez sticht früh zu

Für den Blitzstart sorgte dann aber ein Altbekannter, wenn auch in etwas neuer Rolle. Lautaro Martinez, mittlerweile Kapitän, schloss den ersten guten Angriff nach schöner Vorarbeit von Barella und Dumfries direkt eiskalt ab (8.).

Inter war auch in der Folge das spielbestimmende Team und versuchte zumeist über seine aktiven Schienenspieler Dumfries und Dimarco nach vorne zu kommen. Konsequent aufs zweite Tor gingen die Nerazzurri aber nicht, ein satter Distanzschuss von Dimarco neben das Tor war da noch eine der gefährlicheren Aktionen (30.).

Wirklich Druck hatte Inter aber nicht. Von den Gästen, bei denen die Ex-Mailänder d'Ambrosio und Gagliardini begannen, kam schlicht zu wenig. Sommer war bis auf einen harmlosen Schuss von Gagliardini (22.) weitgehend beschäftigungslos.

Monza verbessert

Das änderte sich im zweiten Durchgang, denn in diesen starteten die Gäste aus dem Mailänder Speckgürtel deutlich aktiver, der Druck auf Sommer nahm zu - zudem mussten Calhanoglu (48.) und Darmian (50.) entscheidend blockend, um den Ausgleich zu verhindern.

Von Inter kam in dieser Phase ganz wenig. Dimarcos Fernschuss flog zwar knapp über das Tor (53.), ansonsten gab es in der Offensive der Nerazzurri eine ordentliche Streuung.

Arnautovics Übersteiger leitet Entscheidung ein

Dies änderte sich erst nach 67 Minuten, da gab nämlich Arnautovic nach 13 Jahren sein Comeback im Giuseppe Meazza. Der mittlerweile 34-jährige Österreicher war ein belebendes Element und wenig später direkt an der Entscheidung beteiligt. Nach einem Übersteiger des Angreifers grätschte Lautaro Martinez am zweiten Pfosten die Kugel über die Linie (76.).

Damit war die Partie entschieden - und der Saisonstart für Inter trotz Umbruch geglückt. In der Schlussphase debütierte auch noch Bisseck (84.). In der Nachspielzeit hielt Sommer gegen Capraris Schuss aus spitzem Winkel die Null noch fest.

Weiter geht es für die Nerazzurri in über einer Woche am Montagabend (20.45 Uhr) bei Cagliari Calcio. Monza trifft bereits am Samstag (18.30 Uhr) auf den FC Empoli.