Doppelpack Mkhitaryan, Traumtor Thuram: Inter deklassiert Milan mit 5:1

Inter Mailand hat das Derby della Madonnina gegen Milan deutlich mit 5:1 gewonnen. Für die Nerazzurri traf Mkhitaryan in der Anfangsphase, ehe Thuram herrlich nachlegte. Die Rossoneri kamen nach der Pause zwar noch einmal ran, doch Inter traf noch dreimal.

Nach drei Spieltagen hatten sowohl Inter als auch Milan jeweils neun Punkte auf dem Konto. Ins Derby della Madonnina starteten dann aber die Nerazzurri besser. Thuram setzte sich gegen Thiaw durch und passte nach innen, wo Dimarco ab Mkhitaryan entscheidend den Fuß reinhielt (5.).

Milan wird etwas aktiver, Inter schlägt traumhaft zu

Während die Rossoneri, bei denen nach dem 2:1-Sieg in Rom Kjaer den gelb-rot-gesperrten Tomori ersetzte, in der Anfangsphase nur hinterherlief, war Inter wie aufgedreht. Mkhitaryan hätte nach Dimarcos Flanke per Kopf auf 2:0 stellen müssen, setzte den Ball aber neben das Tor (11.). Erst nach einer Viertelstunde ebbte der Anfangselan des Champions-League-Finalisten etwas an, Milan kam besser in die Partie, brauchte aber lange für einen ersten gefährlichen Abschluss. Nach schöner Ablage von Giroud schoss der engagierte Theo aus spitzem Winkel knapp daneben (31.).

Die Partie war nun ausgeglichener, Milan wurde immer aktiver. Thiaws Distanzschuss ging aber ebenfalls nur neben das Tor (36.). Mitten in die gute Phase der Rossoneri schlug Inter dann zu. Nach einem Konter über Dumfries war dessen Pass für Thuram erst zu ungenau, doch der Angreifer kam trotzdem an die Kugel und setzte sie von links im Strafraum sehenswert rechts oben in den Knick (38.).

Rafael Leao sprintet zum Anschluss - Inter trifft noch dreimal

Der zweite Durchgang, in dem zwar der Regen stärker wurde, die Partie aber etwas verflacht war, begann für Milan dann besser. Giroud steckte perfekt in den Lauf des sprintenden Rafael Leao, der auf 1:2 verkürzte (57.). Die Hoffnung auf ein Comeback war nur 12 Minuten später aber schon dahin, denn Mkhitaryan veredelte einen schönen Spielzug zum 3:1 (69.).

Das Spiel war vorentschieden, zum Bedauern der Rossoneri aber noch nicht vorbei, denn Inter legte noch zwei weitere Treffer nach. Nach einem Foul von Theo an Lautaro Martinez, traf Calhanoglu vom Punkt in die Tormitte (79.), Frattesi machte in der Nachspielzeit den höchsten Derbysieg seit 49 Jahren perfekt (90.+3).

Damit ist Inter weiterhin in der Liga verlustpunktfrei und nun alleiniger Tabellenführer. Milan hingegen erlebte ein Debakel, keine gute Voraussetzung für den Auftakt in der Champions League am Dienstag gegen Newcastle United (18.45 Uhr). Inter ist einen Tag später in San Sebastian gefordert (21 Uhr).