Girouds geniale drei Minuten: Milan lässt Inter nicht davonziehen

In einem packenden Derby della Madonnina drehte Milan das Spiel in der Schlussphase und macht so das Meisterschaftsrennen wieder spannend. Inter war lange Zeit das bessere Team, doch ein französischer Weltmeister machte den Unterschied.

Die Ausgangslage im Derby della Madonnina war klar: Inter konnte mit einem Sieg als Tabellenführer davonziehen, die Rossoneri ihrerseits den Meisterschaftskampf wieder so richtig spannend machen. Während die Nerazzurri in San Siro auf Neuzugang Gosens noch verzichten musste, schmerzte Milan der Ausfall von Stürmer Ibrahimovic.

Inter, das seit 28 Heimspielen unbesiegt gewesen war, legte in dem von Beginn an feurigen Stadtderby deutlich besser los und traf auch direkt, bei Dumfries' Kopfballtor stand Flankengeber Perisic allerdings zuvor im Abseits (10.). Auch im Anschluss spielte nur der FC Internazionale, Brozovic (12.), Barella (26.) und Dumfries (29.) scheiterten in der ersten halben Stunde aber entweder an Keeper Maignan oder mangelnder Präzision.

Perisic belohnt Nerazzurri

Dennoch lag ein Treffer in der Luft, vor allem über die Außenbahnen bereitete der Primus den Gästen große Probleme, diese fanden überhaupt kein Mittel und wirkten phasenweise überfordert. Das besserte sich aber nach gut einer halben Stunde; Tonalis Knaller, den Handanovic stark parierte (36.), bestätigte das.

Doch gerade in die beste Phase der Rossoneri fiel der Treffer auf der anderen Seite. Perisic stand nach Calhanoglus Ecke sträflich frei und netzte flach in die rechte Ecke zur verdienten Führung für Inter ein (38.). Da Maignans Ausflug in der Nachspielzeit nicht bestraft wurde, war das dann auch der Halbzeitstand.

Zur Pause reagierte Milan-Coach Stefano Pioli und nahm den unauffälligen Saelemaekers runter, Junior Messias kam dafür. Die Partie war nicht mehr ganz so einseitig, was aber vor allem daran lag, dass die Nerazzurri weniger Druck machten und lieber sicher standen. Das hatte zur Folge, dass das Tempo merklich verflachte und in den Strafräumen für lange Zeit wenig passierte.

Girouds geniale Momente - Theos unrühmlicher Abgang

Erst mit der Einwechslung von Brahim Diaz (58.) kam endlich etwas Schwung in das Offensivspiel - und wie: Giroud eroberte die Kugel im Mittelfeld und spurtete dann durch, um den abgefälschten Schuss von Brahim Diaz ins Tor zu lenken (75.). Doch damit nicht genug, denn der Franzose ließ dem überraschenden Ausgleich noch einen weiteren Treffer folgen. Er umkurvte Skriniar und zog ab, Handanovic sah nicht gut aus und konnte den zweiten Einschlag binnen drei Minuten nicht verhindern (78.).

Somit stellte der französische Weltmeister das Derby della Madonnina in kürzester Zeit komplett auf den Kopf! Inter wirkte perplex und von der Rolle, verzettelte sich in der Folge mehr in verbale Diskussionen und sorgte nicht mehr für Gefahr. Für den unrühmlichen Schlusspunkt sorgte Theo, der Dumfries im Mittelkreis von hinten umgrätschte und Rot sah (90.+5). Wenig später war das hitzige Derby, das beinahe alles zu bieten hatte, beendet.

Somit beendete erneut Milan die 28 Spiele andauernde Heim-Serie des FC Internazionale, der seine zweite Niederlage in dieser Saison kassierte. Milan pirscht sich bis auf einen Zähler an Inter ran, das allerdings noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Für Inter stehen weitere entscheidende Spiele an: Erst geht es am Dienstag im Viertelfinale des Pokals gegen die AS Rom, dann folgt am kommenden Samstag das Duell mit Neapel, ehe anschließend in der Champions League Liverpool wartet. Auch die Rossoneri sind in der kommenden Woche im Pokal gefordert, Milan empfängt am Mittwoch Lazio Rom (21 Uhr).