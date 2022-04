Gosens trifft gegen Milan zur Entscheidung: Inter steht im Pokalfinale

Inter Mailand hat das Rückspiel des Coppa-Italia-Halbfinals gegen Milan mit 3:0 gewonnen. Durch Treffer von Lautaro Martinez und Robin Gosens gelang den Nerazzurri der Einzug ins Finale.

Das Halbfinal-Hinspiel zwischen den beiden Mailänder Teams war 0:0 ausgegangen. Im Rückspiel nun wechselte Inters Trainer Simone Inzaghi im Vergleich zum jüngsten 3:1 in Spezia dreimal und ersetzte d'Ambrosio, Dumfries und Dzeko (alle auf der Bank) durch de Vrij, Darmian und Lautaro Martinez. AC-Coach Stefano Pioli beließ es nach dem 2:0 gegen Genua am vergangenen Wochenende bei einer Änderung in der Defensive: Kapitän Calabria begann anstelle von Gabbia, der auf der Bank saß.

Im Guiseppe-Meazza-Stadion erwischte Inter den perfekten Start: Lautaro Martinez rechtfertigte seine Aufstellung in der Startelf bereits in der vierten Minute, als er per Volleyschuss zum 1:0 für die Nerazzurri traf. Milan brauchte etwas Zeit, um sich von diesem Nackenschlag zu erholen. Eine erste gute Torchance vergab Rafael Leao, dessen Schuss ans Außennetz ging (12.).

Lautaro Martinez erhöht - Milans Treffer zählt nicht

Die beste Phase, in der sie sich mehrere gute Gelegenheiten erspielten, hatten die Rossoneri anschließend nach einer knappen halben Stunde. Erst scheiterte erneut Rafael Leao an Handanovic (28.), kurz darauf Saelemaekers (30.). Auch Tonali vergab (32.), und so rannte Milan weiterhin dem Rückstand hinterher, der sich noch vor der Pause vergrößerte: Lautaro Martinez überwand Maignan im Milan-Tor, diesmal per Heber und nach zuvor schönem Pass von Correa (40.).

Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste gute Chance erneut dem Doppelpacker: Lautaro Martinez scheiterte diesmal an Maignan (52.). Dann aber wurde Milan wie schon in der Mitte der ersten Hälfte stärker - und freute sich kurz über den Anschlusstreffer. Bennacers Tor nach einem Eckball wurde von Schiedsrichter Maurizio Mariani nach Studium der TV-Bilder allerdings zurückgenommen, da Kalulu im Abseits gestanden und Handanovic die Sicht behindert hatte (66.).

Gosens trifft kurz nach seiner Einwechslung und erstmals für Inter

Der nicht gegebene Treffer sorgte für einen Knick im Spiel der AC: Milan brachte nicht mehr allzu viel zusammen. Stattdessen nahm Inter Zeit von der Uhr, bei einem der zahlreichen Wechsel kam Gosens in die Partie. Der deutsche Nationalspieler war gerade einmal drei Minuten auf dem Feld, als er mit seinem Tor aus kurzer Distanz nach zuvor schönem Spielzug über Vidal und Brozovic für das 3:0 (82.) sorgte. Es war nicht nur die Entscheidung im Mailänder Stadtderby, sondern auch Gosens' erster Treffer im Inter-Trikot.

Am 11. Mai findet das Finale der Coppa Italia statt. Inter trifft dann auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Juventus Turin und der AC Florenz.

In der Serie A treffen die beiden Mailänder Teams am Wochenende auf Vereine aus der italienischen Hauptstadt. Während Inter am Samstagabend die AS Rom empfängt (18 Uhr), hat Milan einen Tag mehr Zeit zur Regeneration: Die Rossoneri gastieren erst am Sonntag bei Lazio Rom (20.45 Uhr).