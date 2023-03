Mkhitaryan findet den Winkel: Inter hält Lecce in Schach

Inter Mailand hat den zweiten Platz der Serie A erfolgreich verteidigt. Gegen US Lecce reichten zwei schöne Kombinationen zu einem 2:0-Sieg.

Nach dem schwachen Auftritt gegen Bologna nahm Simone Inzaghi mit Lukaku, Brozovic und de Vrij drei namhafte Spieler heraus und setzte sie auf der Bank. Acerbi, Barella und Dzeko erhielten eine Chance - also jene drei, die in der Vorwoche als erste eingewechselt worden waren.

In einer chancen- wie szenenarmen ersten Hälfte verzeichneten Calhanoglu (4.) und Dzeko (20.) per Distanzschuss respektive Kopfball erste Halbchancen, ehe Mkhitaryan nach einer knappen halben Stunde das wunderbare 1:0 erzielte: Auf Zuspiel von Barella zirkelte der frühere Dortmunder den Ball rechts oben in den Knick (29.). Gosens hatte über den linken Flügel den vorletzten Pass gespielt.

Lecce, das mit dem ehemaligen Barça-Verteidiger Umtiti in der Startaufstellung aufgelaufen war, legte eine sehr defensive Haltung an den Tag und gab diese auch nach dem Rückstand nicht auf.

Nach dem Seitenwechsel ließ Inter ein zweites Mal seine Klasse aufblitzen: Barella schickte Dumfries, der an den Elfmeterpunkt zurücklegte und Martinez fand. Der Mittelstürmer verwandelte gegen die Laufrichtung von Falcone zum 2:0 (53.).

Gosens bekommt keinen Elfmeter

Zwei taktische Vorhaben fielen auf: Die Gastgeber machten das Geschehen immer wieder über die Flügel breit und legten dann an den Sechzehnerrand zurück, von wo der Abschluss gesetzt werden sollte. Das klappte dann auch zweimal.

Die Gäste wiederum liefen Inter-Keeper Onana, wenn er den Ball am Fuß hatte, spürbar zielstrebiger an, als sie es sonst mit der gegnerischen Dreierkette handhabten. Offenbar hatte Lecce dort eine potenzielle Schwachstelle ausgemacht - ohne Erfolg.

Die Mailänder hatten in der 66. Minute Pech: Gosens wurde im Strafraum beim Versuch, zum Ball zu gehen, von Blin am Fuß erwischt. Dass es keinen Elfmeter gab, erstaunte. Weitere Halbchancen für Dzeko (68.) und Bastoni (73.) läuteten eine unspektakuläre Schlussphase ein, in der vor allem Lecces fehlende Durchschlagskraft auffiel.

Mit dem 2:0-Sieg verteidigte Inter den zweiten Platz gegen Lazio, das am Freitag beim 1:0 in Neapel aufgetrumpft hatte. Für die Mailänder geht es im Freitagabendspiel (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen La Spezia weiter, die Apulier aus Lecce sind erst am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Torino wieder im Einsatz.