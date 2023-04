Gosens trifft und verletzt sich: Napoli kann Meister werden

Inter Mailand hat Napoli durch den Erfolg gegen Lazio Rom die Tür zu Meisterschaft weit aufgemacht. Gosens wurde dabei zum tragischen Helden: Einwechslung, Tor und Verletzung innerhalb weniger Minuten.

Inter-Trainer Simone Inzaghi nahm nach dem knappen 1:0-Erfolg über Juventus Turin im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia vier Veränderungen vor: d'Ambrosio, Brozovic Lukaku und Correa kamen für Dumfries, Calhanoglu, Dzeko und Lautaro Martinez.

Maurizio Sarri schickte bei Lazio nach dem enttäuschenden 0:1 gegen den FC Turin Casale und Cataldi für Patric und Pedro aufs Feld.

Inter kam schnell in die Partie und verbuchte auch die ersten Szenen für. Bereits in der fünften Minute gab Brozovic aus 20 Metern einen platzierten Schuss ab, der aber durch Keeper Provedel stark pariert wurde. Wenig später zappelte das Leder sogar zur Führung im Netz. Mkhitaryan schob auf Vorlage von Correa unbedrängt ein. Allerdings wurde der Treffer einkassiert, weil Correa beim Anspiel hauchdünn im Abseits stand.

Acerbi patzt wiederholt

Die nächsten Minuten wurde Acerbi zum traurigen Hauptdarsteller. Erst ließ er sich das Leder am eigenen Sechzehner von Felipe Anderson abjagen. Der Brasilianer nutzte die Unordnung, um sich mit Immobile und Luis Alberto den Ball zuzuspielen. Schließlich schoss er völlig blank aus 14 Metern zum 1:0 ein (30.).

Kurz vor der Pause eine ähnliche Situation: Wieder patzte der 35-jährige Acerbi in der eigenen Hälfte. Diesmal scheiterte Immobile allerdings an Schlussmann Onana. So ging Inter mit deutlich mehr Ballbesitz aber einem knappen Rückstand in die Pause.

Partie kippt dank Gosens in der Schlussphase

Doch nach dem Wechsel kippte die Partie. Lazio war über weite Strecken zu passiv, sodass die Nerazzurri ihren Druck immer mehr erhöhten und in einer turbulenten Schlussphase alles auf den Kopf gestellt wurde. Erst vertändelten die Gäste nach einem Einwurf den Ball am eigenen Strafraum. Lukaku steckte schließlich für Lautaro Martinez durch: 1:1 (77.).

Wenig später war es erneut Lukaku der butterweich auflegt. Der eingewechselte Gosens sprang in den halbhohen Ball, drückte ihn aus kurzer Distanz in die Maschen, viel aber dabei auf seine Schulter (83.). Er musste sofort mit starken Schmerzen vom Feld. Ein erneuter Fehler der Lazio-Defensive ermöglichte Lautaro Martinez schließlich sogar noch den Treffer zum 3:1-Sieg (90.).

Inter ist durch den Erfolg im Rennen um die Champions-League Plätze wieder mittendrin und die SSC Neapel kann durch einen Erfolg US Salernitana die Meisterschaft feiern.

Der amtierende Pokalsieger aus Mailand ist bereits am Mittwoch (21 Uhr) wieder dran, es geht zum Gastspiel nach Verona. Lazio empfängt zeitgleich Sassuolo Calcio.