Kostics Treffer genügt: Juve besiegt Inter im Derby d'Italia

Juventus Turin bezwang Inter Mailand am Sonntagabend im Derby. Der Treffer von Kostic bringt die Alte Dame im Rennen um Europa trotz des Punktabzugs weiter nach oben.

Grenzenloser Jubel: Kostic sicherte Juventus Turin mit seinem Tor den Sieg gegen Inter Mailand. AFP via Getty Images

Nachdem sich sowohl Inter mit dem 0:0 beim FC Porto in der Champions League als auch Juventus Turin durch das 2:0 beim SC Freiburg in der Europa League für das jeweilige Viertelfinale qualifiziert hatten, kam es im ausverkauften San Siro am Sonntagabend zum direkten Duell der beiden Teams.

Die Mailänder kamen stark in die Partie und erarbeiteten sich bereits nach rund zwei Minuten eine erste gute Gelegenheit. Bei einem wuchtigen Distanzschuss von Barella war Juve-Keeper Szczesny zur Stelle und wehrte den Ball per Flugparade ab.

Die Gastgeber behielten weiterhin die Oberhand, nahmen die intensiv geführten Zweikämpfe an und spielten sich nach 18 Minuten direkt die nächste gute Möglichkeit heraus. Nach einem Doppelpass mit Lukaku war es erneut Barella, der diesmal aus etwa zehn Metern am wachsamen polnischen Schlussmann scheiterte.

Kostic trifft aus dem Nichts

Mitten in der Mailänder Drangphase initiierte dann Innenverteidiger Gatti in der 23. Minute den Führungstreffer der Gäste. Mit etwas Glück kontrollierte Rabiot den eröffnenden Schlag, spielte einen Doppelpass mit Vlahovic und leitete die Kugel dann nach links zum aufgerückten Kostic weiter. Der Serbe nahm den Ball kurz an, zog mit links vom Strafraumeck ab und traf ins gegenüberliegende untere Eck zum 1:0.

In Folge der Turiner Führung hatten die Nerazzurri weiter mehr vom Spiel, fanden jedoch zu selten die Lücke in der Turiner Dreier- respektive Fünferabwehrreihe. Die Gäste-Führung hatte dementsprechend auch zum Pausenpfiff Bestand.

Inter bleibt blass vor dem Tor

Ähnlich stark wie zu Beginn des ersten Abschnitts startete Inter auch in Durchgang zwei. Eine Volley-Abnahme von Dimarco blockte Gatti gerade noch rechtzeitig mit dem Oberkörper und verhinderte damit den Kaltstart nach der Pause (48.).

Auf beiden Seiten kam es daraufhin zwar zu mehreren Torraumszenen, jedoch fehlte es hüben wie drüben an zwingenden Aktionen. Szczesny verhinderte die Entstehung vielversprechender Gelegenheit für die Gastgeber meist mit seiner Lufthoheit, Inters Schlussmann Onana vereitelte eine mögliche Abnahme von Locatelli nach Chiesa-Flanke noch stark mit den Fingerspitzen (78.).

D'Ambrosio und Paredes fliegen nach Spielende

Auch in der fast achtminütigen Nachspielzeit fand Inter kein Durchkommen, was zu entsprechendem Frust führte. Während d'Ambrosio und Brozovic bereits kurz vor Schluss mit Gelb verwarnt worden waren, folgte nach dem Abpfiff eine Rudelbildung. Erneut stand d'Ambrosio im Fokus, der ebenso wie Juves eingewechselter Paredes glatt Rot sah.

Durch die Derby-Niederlage kann Inter den 27. Spieltag nicht auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen, sondern muss sich mit Rang drei begnügen. Die Nerazzurri treffen am kommenden Samstag (18 Uhr) auf die Fiorentina, für Juventus geht es am selben Tag (20.45 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Hellas Verona weiter.