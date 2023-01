Mehr Arbeitssieg geht nicht: Inter kocht Hellas ab

Inter Mailand hatte vor der Jahreswende bereits fünf Ligaspiele verloren, zuletzt aber ein wenig Schwung aufgenommen - und bezwang auch Abstiegskandidat Hellas Verona. Mann des Abends: Lautaro Martinez.

Die Zuschauer, die am Samstagabend aus welchen Gründen auch immer ein klein wenig zu spät das Giuseppe-Meazza-Stadion betreten hatten, mussten am Ende mit der Tatsache leben, dass sie im Grunde schon alles verpasst hatten.

Denn bereits in der 3. Spielminute arbeitete Inter Mailand über Mkhitaryan und Lautaro Martinez nach vorn, ehe der abschlussstarke Weltmeister Lautaro Martinez eiskalt links unten zum 1:0 ins Eck traf. Für den 25-Jährigen, der an der Seite von Routinier Dzeko (36) auflief, war es das zweite Tor in Serie - und der neunte Saisontreffer.

Humurlose Abwehrarbeit

Martinez war es auch, der sich im weiteren Spielverlauf oft anspielbar zeigte, Bälle festmachte und clever Freistöße herausholte. Zu weiteren Erfolgserlebnissen, geschweige denn Chancen führte das aber nicht, weil der Rest des Teams nach dem 1:0 in den Verwaltungsmodus umgeschaltet hatte. Schön anzuschauen war das Spiel folglich nicht mehr.

Das lag auch daran, dass der Gast aus Verona offensiv wirklich arg ideenlos daherkam. Akteure wie Lazovic oder Djuric zeigten sich zwar bemüht, bissen sich jedoch auch die Zähne aus.

Ausrutscher von Milan und Juventus angenommen

Dementsprechend durften sich die Nerazzurri ob ihrer Gangart im Recht fühlen, zumal sie den knappen Vorsprung ohne große Gefahr über die Zeit brachten.

Es war sogar noch das 2:0 drin: Lautaro Martinez' feiner Heber ins Netz zählte jedoch aufgrund eines Fouls im Aufbau nicht. Anschließend verfehlte der erst 20-jährige Albaner Asllani sein Ziel aus der Distanz nur knapp (82.).

Mit dem nie gefährdeten Dreier - einem wirklich klassischen Arbeitssieg - festigte Inter nicht nur Rang 4, es rückte zudem Milan (2:2 in Lecce) und Juventus (1:5 bei Napoli) so richtig auf die Pelle. Mit Juve ist man punktgleich, während die Mailänder bei 38 Punkten stehen und damit nur einen Zähler mehr auf der Habenseite haben. Spitzenreiter Neapel ist indes schon auf 47 Punkte enteilt.