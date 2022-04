Barella traumhaft, Dzeko eiskalt: Inter erhöht den Druck im Scudetto-Rennen

Inter hat im Kampf um den Scudetto am Samstag vorgelegt. Die Nerazzurri bezwangen Hellas Verona dank einer vor allem im ersten Durchgang überzeugenden Leistung.

Knapp eine Woche nach dem verrückten 1:0 im Derby d'Italia bei Rekordmeister Juventus hat sich Inter die eigenen Ansprüche im Scudetto-Rennen nochmal unterstrichen und gegenüber Napoli und Milan vorgelegt. Inter-Coach Simone Inzaghi nahm nach dem Juve-Spiel drei personelle Veränderungen vor: In der Dreierkette starteten de Vrij und Dimarco anstelle von d'Ambrosio und Bastoni (beide Bank). Den gelbgesperrte Martinez vertrat zudem Correa.

Gegen Hellas, das sich durchaus noch minimale Chancen im Kampf um die internationalen Startplätze ausrechnen darf, trat Inter von Beginn an dominant auf. Es dauerte aber bis zur 22. Minute, ehe ein Umschaltmoment die ersehnte Führung brachte: Perisic - der Hellas-Keeper Montipo kurz zuvor zu einer klasse Parade gezwungen hatte (18.) - fing den Ball in der eigenen Hälfte ab und erkannte sofort die Situation: Der ehemalige Bundesliga-Profi warf den Turbo an und marschierte mitsamt Spielgerät bis an den gegnerischen Strafraum, um dann den ebenfalls in Position gelaufenen Barella mit einer Flanke in Szene zu setzen. Diese nahm der 25-jährige Nationalspieler Italiens gekonnt sowie sehenswert mit dem rechten Außenrist direkt ab und jagte die Kugel unterhaltbar unter die Latte zur verdienten Führung (22.).

Correa hätte kurz danach nachlegen können (26., zu unplatziert), doch es war Dzeko, der das 2:0 erzielte: Nach einer Dimarco-Ecke fiel dem 36-jährigen Routinier der Ball vor die Füße, er musste letztlich nur noch einschieben (30.). Noch vor der Pause kam Verona zur einzigen richtigen Chance, Simeone scheiterte aber an Handanovic.

Im zweiten Durchgang ließ es Inter etwas ruhiger angehen, behielt aber durchgehend die Spielkontrolle und ließ keine Spannung mehr aufkommen. Auch durch einige Wechsel bedingt (Inzaghi brachte unter anderem Gosens, 59.), litt schließlich der Spielfluss, weshalb D'Ambrosio erst spät im zweiten Abschnitt den letzten Hochkaräter verzeichnete: Den Schuss des 33-Jährigen lenkte Montipo gerade noch mithilfe des Pfostens zur Ecke ab.

Am Ende stand aber ein ungefährdeter 2:0-Sieg, durch den Inter zumindest bis Sonntag Rang zwei eroberte und den Rückstand auf Milan auf einen Punkt verkürzte.