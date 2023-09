Thuram und Lautaro überragen: Inter spielt Katz und Maus mit Florenz

Inter Mailand zeigt sich wie Stadrivale Milan in bestechender Frühform. Das musste an diesem 3. Spieltag die AC Florenz hautnah beim 4:0-Heimsieg erfahren. Die Nerazzurri spielten groß auf, hatten in Thuram und Lautaro zwei gut aufgelegte Stürmer in ihren Reihen und dürfen sich nach der Länderspielpause auf etwas ganz Großes freuen.

Hat beim Duell mit der AC Florenz sein erstes Serie-A-Tor für Inter geschossen: Ex-Gladbacher Marcus Thuram. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto