Nach 0:2-Rückstand: Doppelpacker Martinez macht gegen Empoli den Unterschied

Inter wurde am Freitag von Empoli gefordert und lieferte sich mit den Gästen ein packendes Duell. Die Mailänder, die zumindest vorerst die Tabellenführung übernehmen, arbeiteten sich nach einem 0:2-Rückstand zurück, wobei Martinez mit seinem Doppelpack eine entscheidende Rolle spielte.

Inter Mailand hatte am Freitagabend die Chance, Stadtrivale AC Mailand zu überholen und den ersten Tabellenplatz bis mindestens Sonntag zu erobern. Dabei setzte Trainer Simone Inzaghi auf drei Neue nach dem 2:1-Sieg gegen Hellas Verona: Correa, Dumfries und Calhanoglu liefen für Dzeko, Darmian und Gagliardini von Beginn an auf. Wer beim Duell Zweiter gegen Vierzehnter einen deutlichen Sieg der favorisierten Hausherren erwartete, sollte sich täuschen.

Pinamonti schockt Inter - Asllani legt nach

Inter fand gegen den mutig agierenden FC Empoli vorerst nicht so richtig in die Spur. Stattdessen waren es die Gäste, die hoch anliefen und in den Zweikämpfen meist die Oberhand behielten. Und: Empoli schlug früh zu. Pinamonti vollstreckte per Grätsche zum 1:0 (5.). Beinahe hätten die Toskaner direkt das zweite Tor nachgelegt, doch diesmal stand Pinamonti, der bei Zurkowskis vermeintlichem Treffer als Vorlagengeber in Erscheinung trat, einen Schritt im Abseits - kein Tor (11.).

Nach dem furiosen Beginn der Gäste erhöhte Inter die Schlagzahl. Vor allem über die Außen kamen die Hausherren in die gefährlichen Räume hinter der letzten Kette. Einen ersten Aufreger im Gäste-Strafraum lieferte Barella, der nach Parisis Grätsche zu Boden ging (23.). Zu Recht gab es aber keinen Strafstoß, da der Verteidiger zuerst den Ball spielte, ehe er anschließend den quirligen Italiener traf. Stattdessen kam es für Inter doppelt bitter: Denn auf der Gegenseite traf Empoli erneut. Asllani bestrafte die luftige Verteidigung nach einem langen Ball und überwand Handanovic zum 2:0 (28.).

Martinez lässt seine Klasse aufblitzen

In der Folge trat Inter zwingender auf - und wurde belohnt. Zwar war es kein Spieler der Hausherren, doch Empoli-Verteidiger Romagnoli holte die Mailänder mit einem Eigentor zurück in die Partie (40.). Inter kam dann sogar noch vor der Pause zum Ausgleich. Martinez setzte die Kugel per Spannschuss direkt und unhaltbar neben den rechten Pfosten (45.). Vor dem Seitenwechsel sicherte Vicario den Gästen den 2:2-Pausenstand, indem er Perisics Volley entschärfte (45.+3).

Doppelpacker Martinez bringt Inter auf die Siegerstraße

Im zweiten Durchgang schaltete der Meister nochmal einen Gang hoch, womit Empoli mit andauernder Spielzeit zu kämpfen hatte. Entlastungsangriffe wurden immer seltener und der Druck immer größer. Deshalb ergaben sich mehrere Hochkaräter, die aber ungenutzt blieben (51., 63., 64.), bis Martinez das Stadion zum Beben brachte: Der Argentinier war bei einem Klärungsversuch am richtigen Ort und drückte den Ball links unten in die Maschen (64.). Nach dieser furiosen Phase ging der Treffer in Ordnung, da Empoli kaum an die Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpfen konnte.

Nach dem 3:2 übernahm Inter das Spiel und riss die Kontrolle weiter an sich. Trotzdem lag in der Schlussphase weiterhin Spannung in der Luft, da die Gastgeber einige Chancen auf die Vorentscheidung liegen ließen, die Größte vergab Brozovic (90.+2, 90.+3). Quasi mit dem Schlusspfiff tütete Joker Sanchez aber den Sieg für die Hausherren ein und traf in das leere Tor (90.+4).

Somit reichte es für den Meister zumindest vorerst die Tabellenführung zu übernehmen. Empoli agierte in Durchgang eins auf Augenhöhe, kam nach dem 2:3 aber nicht mehr zurück ins Spiel. Inter geht somit mit Rückenwind ins Pokalfinale am kommenden Mittwoch gegen Juventus Turin (LIVE! bei kicker). Empoli empfängt am Samstag die US Salernitana.