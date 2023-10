Inter-Fans bereiten sich mit 50.000 Trillerpfeifen auf Lukaku-Rückkehr vor

Die Inter-Fans wollen Romelu Lukaku einen gellenden Empfang bieten, wenn dieser Ende Oktober mit der Roma nach Mailand kommt. Zu viel ist für sie in diesem Sommer vorgefallen.

Ihn erwartet in Mailand am 29. Oktober ein heißer Empfang: Romelu Lukaku. IMAGO/Giuseppe Maffia

Auf Romelu Lukaku und seine Teamkollegen kommt offenbar ohrenbetäubender Lärm zu, wenn die AS Rom am 29. Oktober zum Serie-A-Spiel bei Inter Mailand antritt. Inters Ultra-Gruppe "Curva Nord" will ihre Abneigung gegen den einst so geliebten Angreifer unter anderem mit 50.000 Trillerpfeifen verdeutlichen, die im Giuseppe-Meazza-Stadion verteilt werden sollen.

"Der 29. Oktober ist ein Datum, das wir im Kalender einkreisen sollten, damit wir bereit sind, ihm unsere ganze Abscheu zu zeigen, die wir gegenüber jemandem empfinden, der uns auf schändlichste Weise den Rücken gekehrt hat", schreibt die Fangruppe in einem Statement. Lukaku habe sein Wort gebrochen und sich dadurch als "kleiner Mann" erwiesen. Deswegen sollen an jenem Sonntag "bei jeder Ballberührung desjenigen, der unser Trikot verraten hat", tausende Trillerpfeifen ertönen.

Im Sommer wollte Lukaku plötzlich zu Erzrivale Juventus

Lukaku hatte Inter 2021 zum Meistertitel geschossen und war dann für 115 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt, ehe er schon ein Jahr später auf Leihbasis nach Mailand zurückkehrte. In diesem Sommer nun schien ein fixer Wechsel zum Champions-League-Finalisten im Raum zu stehen - bis Lukaku offenbar plötzlich mit einem Wechsel zu Inter-Erzrivale Juventus liebäugelte. Angeblich soll er nicht einmal mehr auf Anrufe von Inter-Verantwortlichen oder -Teamkollegen reagiert haben.

Die Mailänder Fanseele konnte danach auch nicht mehr beruhigen, dass sich Chelsea und Juve nicht einig wurden und Lukaku stattdessen für kolportierte 7,5 Millionen Euro zu José Mourinho nach Rom weiterverliehen wurde. Mit vier Toren in sechs Pflichtspielen gelang der Start des 30-jährigen Belgiers dort, der allerdings auch nicht verhindern konnte, dass die Roma in der Serie A erst zweimal gewonnen hat und Tabellen-13. ist. Ex-Klub Inter dagegen thront mit 18 Punkten aus sieben Spielen ganz oben.