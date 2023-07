Intensivstation verlassen: Van der Sar gibt Update aus dem Krankenhaus

Gute Nachrichten von Edwin van der Sar persönlich: Die niederländische Torhüterlegende hat sich nach seiner Hirnblutung in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Er hoffe, das Krankenhaus schon bald wieder verlassen zu können.

Vor gut eineinhalb Wochen musste Edwin van der Sar in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Grund: eine Hirnblutung während eines Urlaubs in Kroatien. Bereits wenige Tage später gab es die ersten guten Nachrichten der Ärzte, der 52-Jährige sei ansprechbar und außer Lebensgefahr. Nun gab van der Sar selbst ein Update zu seinem Gesundheitszustand - und erneut fiel dies äußerst positiv aus.

"Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass ich nicht mehr auf der Intensivstation liege", schrieb van der Sar auf seinem Instagram-Account unter einem Foto, das ihn aufrecht sitzend auf einem Krankenbett, mit seiner Frau in den Armen und einem dicken Lächeln im Gesicht zeigt.

Zwar befinde er sich immer noch im Krankenhaus - am Wochenende wurde er aus einem Krankenhaus in Kroatien in seine niederländische Heimat verlegt -, aber er hoffe, "dass ich nächste Woche nach Hause gehen und den nächsten Schritt bei meiner Genesung machen kann". Zudem bedankte er sich bei seinen Fans für die Unterstützung und die zahlreichen Genesungswünsche.

"Großer Dank" an die Klinik in Split

Bereits zuvor hatte sein Frau Annemarie van der Sar im Namen der gesamten Familie einen "großen Dank" an die Klinik in Split ausgesprochen, in die ihr Mann zunächst eingeliefert wurde und wo er mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht hatte. Sein ehemaliger Klub Ajax Amsterdam sowie die Familie hatten die Öffentlichkeit regelmäßig über den Genesungsprozess der Torhüterlegende informiert.

Van der Sar gewann in seiner aktiven Karriere zweimal die Champions League, 1995 mit Ajax Amsterdam und 2008 mit Manchester United. Mit den Red Devils holte er sich zudem viermal den Titel in der Premier League, auch in der Heimat wurde er mit Ajax viermal niederländischer Meister. Insgesamt hütete er 130-mal das Tor der niederländischen Nationalmannschaft.

Erst kürzlich hatte van der Sar sein Amt als Geschäftsführer von Ajax abgegeben und damit den Klub nach elf Jahren auf verschiedenen Posten verlassen. Als Grund gab er Erschöpfungs- und Ermüdungssymptome an.