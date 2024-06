"Intensives und robustes Spiel": Sandhausen verpflichtet Lucas Wolf

Der SV Sandhausen hat seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison bestätigt. Von Holstein Kiel kommt Mittelfeldspieler Lucas Wolf nach Sandhausen.

Bei den Störchen kam der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison im Regionalliga-Team zum Einsatz, wo er in 29 Partien auflief und einen Treffer beisteuern konnte.

"Mit Lucas Wolf kommt ein junger und talentierter Spieler zu uns. Da er mehrere Positionen bekleiden kann, wird er unser Spiel flexibler machen", wird Sportdirektor Matthias Imhof auf der Vereinswebsite des SVS zitiert. Sandhausens neuer Cheftrainer Sreto Ristic sieht in Wolf derweil einen Spieler, der "durch sein intensives und robustes Spiel" überzeugt, weshalb sich die Sandhäuser "auf einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler mit viel Potential" freuen dürfen. Über Vertragsinhalte gab der SVS nichts bekannt.

Wolf feierte Kurzeinsatz gegen Sandhausen

Für Wolf ist es derweil ein Schritt etwas weiter in den Süden Deutschlands, nachdem er seine gesamte Laufbahn im hohen Norden verbrachte. 2016 wechselte er von seinem Jugendverein nach Kiel und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften, ehe er den Sprung in die zweite Mannschaft schaffte. In der Saison 2020/21 lief er leihweise für den VfB Lübeck auf. Im darauffolgenden Jahr hat Wolf bei der KSV zu zwei Kurzeinsätzen im Saisonendspurt in Liga zwei geschafft; beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg sowie der 1:3-Pleite gegen seinen neuen Arbeitgeber, den SV Sandhausen.

"Nach der ersten Anfrage musste ich nicht lange überlegen, es ging alles sehr schnell", erklärt Wolf, der sich nun darauf freue, "in der neuen Saison gemeinsam mit dem Team in Liga 3 anzugreifen." Wolf ist nach Emmanuel Iwe, Jeremias Lorc und Dominic Baumann bereits der vierte Neuzugang für die anstehende Saison.