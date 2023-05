"Intensive Zeit" endet mit Klassenerhalt: FCI-Coach Köllner setzt neue Erwartungen

Der Klassenerhalt ist gesichert, nun will der FC Ingolstadt eine enttäuschende Saison doch noch versöhnlich abschließen. Trainer Michael Köllner stellt dabei die weitere Entwicklung der Mannschaft in den Vordergrund und spricht vom "vielleicht besten Training" seiner Amtszeit.

Am vergangenen Freitag konnte Ingolstadt endlich aufatmen, nach dem 2:0-Sieg gegen Duisburg war der Klassenerhalt im Schlussspurt einer verkorksten Saison endlich perfekt. Eine "intensive und keine einfache Zeit", wie Trainer Michael Köllner die Wochen seit seinem Amtsantritt Anfang April nannte, ging damit zu Ende und wich einer kurzen Entspannungsphase.

Über das Wochenende bekamen Köllners Spieler ein paar Tage frei, bevor die Vorbereitung auf das Gastspiel in Aue am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) begann. Im Erzgebirge duellieren sich "zwei Tabellennachbarn, die sich sicherlich die Saison nach dem Abstieg aus der 2. Liga völlig anders vorgestellt haben", meinte Köllner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Ingolstadt und Aue stehen punktgleich im unteren Tabellenmittelfeld, mit jeweils 44 Zählern hinken beide Teams ihren Erwartungen im ersten Jahr Drittklassigkeit hinterher. So sehr, dass es zu einer ungewohnten Fluktuation auf den Trainerbänken kam, die selbst Köllner durcheinanderbrachte.

"Beide Mannschaften mussten den Trainer wechseln, wir sogar einmal mehr … oder Aue auch zweimal?", fragte der 53-Jährige in die Runde. "Weiß man mittlerweile schon gar nicht mehr, so schnelllebig ist unser Geschäft."

Tatsächlich standen sowohl in Aue als auch in Ingolstadt in dieser Saison jeweils drei verschiedene Übungsleiter an der Seitenlinie. Beim FCI rettete Köllner das Team vor dem erneuten Abstieg, im Erzgebirge kehrte letztlich Pavel Dotchev an die Seitenlinie zurück. Der 57-Jährige habe es laut Köllner "gut hinbekommen, die Liga noch frühzeitig zu sichern", nachdem die Hinrunde alles andere als erfolgreich verlief.

Köllner freut sich über das "vielleicht beste Training" seiner Amtszeit

Nun geht es für beide Teams im Saisonendspurt um nicht mehr viel, auch wenn Köllner betonte, tabellarisch noch ein paar Plätze gut machen zu wollen. Fast noch wichtiger sei aber die weitere Entwicklung der Mannschaft.

Am Dienstag, nach den freien Tagen, sah Köllner das "vielleicht beste Training, das das Team in meiner Zeit hingelegt hat". Nicht nur für ihn selbst, sondern auch für die Mannschaft sei es eine erholsame Woche gewesen, "nachdem in den Wochen zuvor viel auf sie eingeprügelt wurde von meiner Seite, dass wir die Punkte holen". Nun ist der Druck nicht mehr ganz da, stattdessen gehe es darum, dass jeder Spieler und das Team als Gesamtes in den finalen Saisonwochen "einen Schritt nach vorne" machen.

Kapitän Schröck und Llugiqi fallen gegen Aue aus

Dafür will Ingolstadt an die gute Partie gegen den MSV anknüpfen, wenn auch ohne Kapitän Tobias Schröck, der laut Köllner schon seit Wochen trotz muskulärer Probleme auf die Zähne biss und nun eine Pause bekommt. Auch Arian Llugiqi, der in Duisburg eingewechselt wurde, fehlt in Aue krankheitsbedingt, dafür kehrt Visar Musliu erstmals seit dem 29. Spieltag nach einer Muskelverletzung in den Kader zurück.

Schröck und Llugiqi könnten im Saisonfinale gegen Elversberg wieder mit dabei sein, eine Woche später, also Anfang Juni, steht dann noch das bayerische Landespokalfinale gegen Illertissen auf dem Programm. Für den FCI gilt es, eine enttäuschende Saison zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.