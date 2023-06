"Intensive Spielweise": Kral zieht es von Schalke zu Union

Union Berlin verstärkt sich zur neuen Saison mit Alex Kral. Der defensive Mittelfeldspieler spielte zuletzt bei Schalke, kennt die Bundesliga - und passt ins Profil.

Die Eisernen haben in ihrer Pressemitteilung noch mal die "beeindruckende Rückrunde" des FC Schalke 04 erwähnt, der den Abstieg aus der Bundesliga aber bekanntlich trotzdem nicht mehr abwenden konnte. So hat Alex Kral, der von Spartak Moskau an die Königsblauen ausgeliehen war, nun eine neue Herausforderung gesucht.

Der tschechische Nationalspieler, 25 Jahre alt, bleibt in der Bundesliga und hat sich zur kommenden Saison Champions-League-Teilnehmer Union Berlin angeschlossen. Das gab der Hauptstadtklub am Freitagmittag bekannt.

Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert freut sich auf einen "Stammspieler der tschechischen Nationalmannschaft, der durch seine intensive Spielweise, seine technischen Fähigkeiten und seine Mentalität gut zu uns passen wird". Rechtsfuß Kral wird in der Vereinsmeldung zudem als "robust und spielstark" beschrieben.

Kral glaubt an kurze Eingewöhnungszeit

Der Tscheche, in der Slowakei geboren, sieht den Wechsel zu den Köpenickern als "wichtigen Schritt für mich. Da ich die Bundesliga in der vergangenen Saison bereits kennenlernen durfte, wird mir die Eingewöhnung sicher nicht schwerfallen", glaubt der 1,87 Meter große Neuzugang.

Kral kommt unter anderem aus der Jugendabteilung des siebenmaligen tschechischen Meisters Slavia Prag, von wo aus es 2019 nach Moskau ging. 2021/22 versuchte er sich leihweise bei West Ham United in der Premier League, wo er sich nicht wirklich durchsetzen konnte. Anders in der abgelaufenen Spielzeit beim FC Schalke 04, wo er 31 Pflichtspiel-Einsätze anhäufte. 35 Länderspiele für Tschechien (zwei Tore) können sich ebenfalls sehen lassen, für die A-Nationalmannschaft nahm Kral an der EM 2021 teil.

Genauere Transferinhalte gaben die Eisernen nicht bekannt.