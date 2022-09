Intensive Analyse: Hängepartie um Reis

Nach ziemlich genau drei Jahren steht Bochums Trainer Thomas Reis vor dem Aus. Verkündet wurde die Trennung bis zum frühen Sonntagabend allerdings noch nicht.

Ein verkorkster Saisonstart mit sechs Niederlagen in den ersten sechs Spielen: Eine ähnlich niederschmetternde Bilanz hat schon viele Trainer den Job gekostet. Offensichtlich aber ist für Bochums Verantwortliche der Fall nicht so eindeutig.

Am Sonntagvormittag hatte es zunächst eine Aussprache der Mannschaft ohne Trainer gegeben, danach kam Thomas Reis dazu und leitete die üblichen Maßnahmen, die nach einem Spieltag anfallen. An der Castroper Straße diskutierten dann Patrick Fabian, der neue Geschäftsführer Sport und Finanzvorstand Ilja Kaenzig zusammen mit Vorstandsboss Hans-Peter Villis über die weiteren Schritte.

Gestörtes Vertrauensverhältnis

Unter Reis startete der VfL vor drei Jahren eine Erfolgsgeschichte, schaffte ziemlich unverhofft den Aufstieg, und dann folgte ja noch ein überaus respektables erstes Jahr in der Bundesliga. Dass der VfL sich nun im Keller wiederfindet, ist gewiss keine Sensation. Bleibt nur die Frage: Wieviel von der sportlichen Misere ist dem Trainer anzulasten?

Erstaunlich viele Spieler fallen wegen Muskelverletzungen aus, von den Neu-Erwerbungen ist bisher allein Spielmacher Kevin Stöger ein Volltreffer. Immer wieder muss Reis seine Mannschaft umbauen und wird dabei teilweise von seinen Spielern im Stich gelassen. "Jede Woche sitze ich hier und erzähle beinah dasselbe", befand Reis nach dem 1:3 auf Schalke, als erneut individuelle Patzer ein besseres Ergebnis verhinderten.

Objektiv betrachtet stand der Vorjahres-Aufsteiger nur beim 0:7 gegen den FC Bayern völlig neben sich, ansonsten hätte mit ein bisschen Matchglück quasi in jeder Partie zumindest ein Unentschieden herausspringen können. Die Mannschaft folgt dem Trainer nach wie vor, in dieser Hinsicht ist Reis nichts vorzuwerfen.

Da ist aber nicht nur die sportliche Misere mit den sechs Niederlagen in sechs Spielen, es kommt hinzu, dass offenbar das Vertrauensverhältnis zwischen Vereinsführung und Trainer zerrüttet ist. Reis hatte im Sommer mit dem FC Schalke verhandelt, die Gespräche waren weit gediehen. Darüber hatte der Trainer zunächst nicht die volle Wahrheit gesagt.

Reis hat "Bock, den Bock umzustoßen"

Gespräche über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages waren zunächst in den November vertagt worden, aber ob es dazu überhaupt noch kommt, ist derzeit mehr als fraglich.

Immerhin zeigt aber die lange Dauer der Analyse am Sonntag, dass die Verhältnisse offenbar nicht so eindeutig sind, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die Frage kann im Grunde genommen nur sein, ob man Reis noch eine weitere Chance gewährt beim am Sonntag anstehenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln - oder eben nicht.

Die Fans jedenfalls machen keine Stimmung gegen den Trainer, und auch ein Großteil der Spieler scheint weiter auf der Seite von Reis zu sein, wie die Aussagen von Kapitän Anthony Losilla und Torjäger Simon Zoller nach der Niederlage auf Schalke belegen.

Reis selbst gibt sich weiter unternehmungslustig und sagt, er habe "mächtig Bock, den Bock umzustoßen", natürlich im Spiel gegen Köln. Klare Aussage des Aufstiegstrainers: "Das", so Reis, "ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Dass die Mannschaft mir weiterhin folgt, dürfte jeder gesehen haben."