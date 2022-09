"Intensität und Sprints": De Ligt über die Unterschiede zwischen Juve und Bayern

Nach dem 2:0-Erfolg der Münchner in Mailand stellte sich der ehemalige Juventus-Profi Matthijs de Ligt auch italienischen Medien - klare Aussagen inklusive. Das Training beim FC Bayern sei intensiver als das bei Juventus.

Nach seinem Wechsel von Juventus zum FC Bayern hat sich Matthijs de Ligt erst einmal anpassen müssen. Das verraten auch seine anfänglich spärlichen Einsätze: Beim 5:3 im Supercup über Leipzig hat es zunächst nur zu einer späten Einwechslung gereicht, in der Bundesliga gar anfangs nur zu wenigen Minuten in Frankfurt (6:1) und keinem Einsatz beim 2:0 über den VfL Wolfsburg.

Zwei der letzten drei Ligaspiele hat der niederländische Nationalspieler aber durchgespielt und hat dabei nur ein Gegentor mit seinen Kollegen hinnehmen müssen. Das Highlight ist am Mittwochabend gefolgt, als de Ligt bei seiner Rückkehr nach Italien von Beginn an aufgelaufen ist und am Ende einen verdienten 2:0-Erfolg bei Inter Mailand in der Kurve vor den mitgereisten Fans gefeiert hat.

De Ligt hat beim FC Bayern anfänglich "etwas gekämpft"

Im Anschluss ist der 23-Jährige auch auf die italienischen Medien zugegangen - und hat Fragen bezüglich den Unterschieden zu seiner Juve-Zeit (2019 bis 2022) offen beantwortet. Im Gespräch mit "Sky Sport Italia" etwa hat der Holländer verraten, dass er klare Unterschiede in den Trainingseinheiten beim Serie-A- und Bundesliga-Rekordmeister erkennt: "Ich spiele im Training gegen einige der besten Angreifer der Welt. Das war am Anfang schon etwas schwierig, aber von Tag zu Tag lernst du dazu und verbesserst dich." Deswegen sei nach der anfänglichen Anpassungsphase auch aktuell mehr Einsatzzeit drin. "Das ist sehr wichtig für mich."

Doch nochmals zurück zur täglichen Arbeit und dem Vergleich zwischen Turin und München - oder dem Vergleich zwischen Massimiliano Allegri (aktueller Juve-Coach) und FCB-Trainer Julian Nagelsmann. De Ligt hat darauf nicht zurückhaltend geantwortet: "Beide Ansätze sind hart, aber in Italien geht es mehr um Taktik und das angestrebte System - und weniger um Intensität, erst recht weniger um Sprints."

In den ersten Tagen und Wochen seit seinem Wechsel zum amtierenden deutschen Meister habe de Ligt deswegen anfänglich "etwas damit gekämpft, weil ich die Intensität eines Bayern-Trainings noch nicht gewohnt war. Jetzt aber bin ich in guter Verfassung."