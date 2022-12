Intelligenz und Intensität: Wücks Lehren aus der WM

Worauf kommt es an, um erfolgreich Fußball zu spielen? Für Deutschlands U-17-Trainer Christian Wück hat die Weltmeisterschaft schon jetzt einige Erkenntnisse geliefert. In den Augen des 49-Jährigen geht es auf dem Rasen in erster Linie um Intelligenz und Intensität.

Die eine oder andere Kombination aus der Vorrunde und dem Achtelfinale hat Christian Wück immer noch im Kopf. "Perfekte Spielzüge" seien das gewesen, die die Niederlande und Portugal in so mancher Partie auf den Rasen gebracht haben, schreibt der Coach der deutschen U-17-Auswahl in einer WM-Analyse, die er für die "FAZ" verfasst hat.

Was ihm an den Angriffen derart imponiert hat: die Geradlinigkeit und die Geschwindigkeit, mit der vor allem die Elftal und der Europameister von 2016 vor das gegnerische Tor gekommen sind. "Die Schnelligkeit der Spieler wird einen immer größeren Stellenwert einnehmen", betont Wück und hebt in diesem Zuge etwas hervor, das sich beispielsweise an Marokko belegen lässt, der größten Überraschung des Turniers: Auch Teams, die individuell unterlegen sind, verstehen es mittlerweile, durch mannschaftliche Geschlossenheit und defensive Stabilität erfolgreich zu sein.

"Wichtig ist für den Erfolg nicht zwingend das System"

Für Wück ist deshalb klar: "Es kommt vielmehr auf die Intensität in den Aktionen, in den Zweikämpfen an, um dann nach Ballgewinn schnell nach vorne zu spielen. Das ist so wichtig geworden, weil mittlerweile viele Mannschaften sehr gut verteidigen können und weil die defensive Stabilität eine überragende Rolle spielt."

Was mit Geschlossenheit, Intensität und Tempo im Offensivspiel möglich ist, haben neben Marokko auch andere Mannschaften gezeigt. In einer komplizierten Gruppe mit Frankreich, Dänemark und Tunesien holte Australien sechs Punkte, Kamerun stellte Brasilien ein Bein (1:0), Japan bezwang Deutschland (2:1) und Spanien (2:1), und Saudi Arabien besiegte den Halbfinalisten Argentinien (2:1).

All das hat für Wück weniger mit Formationen als vielmehr mit der Interpretation der einzelnen Positionen zu tun. "Taktische Systeme sind eine Grundstruktur, aber mehr auch nicht", findet der 49-Jährige, "wichtig ist für den Erfolg nicht zwingend das System, sondern wie ein Spieler seine Rolle und wie spielintelligent er seine Position mit Leben füllt."