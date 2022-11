"Instinktspieler" Füllkrug: "Es freut mich, dass ich Fuß fasse"

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Spanien stand Torschütze Niclas Füllkrug im Mittelpunkt. Der Spätberufene geht mit der aktuellen Situation sehr gelassen und erwachsen um.

Aus Katar berichtet Karlheinz Wild

Manuel Neuer (36) gab den Conferencier. Als spät in der Nacht nach dem 1:1-Unentschieden gegen Spanien Jamal Musiala (19) in seinem Rücken vorbeischlich, präsentierte der Kapitän dem Auditorium seinen Kollegen: "Hier der Shootingstar." Mit einer Bewegung, die diesen jungen Mann so einzigartig macht, hatte Musiala den Ball genau in jene Laufspur gelegt, auf der soeben Niclas Füllkrug (29) des Weges kam, ihn Musiala "vom Fuß stibitzte", wie es Bundestrainer Hansi Flick beschrieb, und mit wuchtigem Schuss in die linke obere Ecke setzte.

"Dafür ist er ja Stürmer", sagte Neuer zu dieser Aktion Füllkrugs. "Da gibt es solche Instinktspieler, die solche Entscheidungen einfach treffen, wie es in der Verteidigung besser ist, zwei gehen zum Ball als keiner." Entscheidend war die Wirkung, wie Neuer anfügte: "Er hat es sehr selbstbewusst und am Ende zielsicher gemacht bei diesem Schuss." Also war Füllkrug der Shooting-Star im Wortsinne, er schoss den Ball ins Tor und wurde entsprechend gefeiert.

Füllkrugs Instinkt: "Da hat Manu schon recht"

Er selbst blieb eher gelassen. Der Vater einer Tochter kommt sehr erwachsen rüber, angenehm normal, ungekünstelt. Mit seinem wichtigen Treffer hat er seinen Job gemacht, mehr nicht: Diesen Eindruck vermittelte er mit seiner schönen Selbstbeschreibung. "Ja, ich war einfach total im Lauf", führte er aus. "Jamal hat den Ball wie so oft in diesem Spiel total stark festgemacht, dann lag mir der Ball vor den Füßen, ich habe ihn mitgenommen, weil ich einfach im Tempo war, und dann - da hat Manu schon recht - war es eigentlich nur noch Instinkt, was dann dort gehandelt hat."

Man beachte: Nicht er war der Handelnde, sondern er wurde gehandelt von einem Impuls, einer inneren Selbstverständlichkeit. "Und das heißt meistens, dass es gut ist", erläuterte Füllkrug, "weil die instinktive Handlung doch sehr viel besser ist, als wenn man anfängt nachzudenken." Die perfekte Schusstechnik erfolgt dann ebenfalls ganz logisch. "Ja, das ist dann ein Automatismus, den man trainiert", sagt der Stürmer. "Dass der Ball dann so in der Ecke landet, ist schön und einfach total wichtig, weil wir hier ein Erfolgserlebnis mitnehmen können."

Füllkrug, nach Jahren in der Zweiten Liga in Fürth, Nürnberg, Hannover oder Bremen spätberufen für diese WM und mit der Vergangenheit von null Länderspielen an den Persischen Golf gereist, hat in nun drei Einsätzen im A-Team zwei Tore erzielt, das erste zum 1:0-Sieg im Oman - und jetzt dieses wichtige. Der Nothelfer in der Sturmmitte hat gegen Spanien seinen Dienst sofort erfüllt. "Es freut mich, dass ich Fuß fasse, sofort einen Stempel hinterlassen und der Mannschaft helfen kann", sagte Füllkrug, "und dass die Mannschaft auch das Gefühl hat, dass es gut ist, dass ich dabei bin."

Neuer über Füllkrug: "Als Typ super, als Spieler auch, wirklich jetzt"

Neuer bestätigte diese kollegiale Akzeptanz. Wie findet er diesen neuen Mitspieler? Als Typ? Als Spieler? Weil die Antwort spontan war und kurz ausfiel, war sie ehrlich und keine höfliche Floskel. "Als Typ super. Und als Spieler auch." Neuer fügte hinzu: "Wirklich jetzt. Er bringt trotz seines nicht jugendlichen Alters eine gewisse Frische in die Mannschaft, er ist immer positiv und will unbedingt, das brauchen wir. Er ist ein absoluter Teamplayer."

Von einem "absoluten Teamleader" spricht Co-Trainer Marcus Sorg (56) an diesem Montagvormittag im Base Camp der Mannschaft. "Fülle geht voran, ist kommunikativ, bringt viel Energie mit und tut der Mannschaft gut." Flick hatte schon bald nach dem ersten Punktgewinn bei dieser WM gesagt, dass er "froh" sei, diesen Typen hier in Katar zu haben. "Er gibt der Mannschaft richtig viel", sagte der Bundestrainer, "er hat das Herz am rechten Fleck." Die selbstverständliche Ausführung der Toraktion zum Ausgleich verrate die Überzeugung, die Flick ständig fordert. Also beweise der Angreifer mit der Nummer 9, die die Nationalmannschaft so sehr vermisste, "dass wir ihn zu Recht mitgenommen haben".

Füllkrug: "Es ist ja nicht das erste Tor, das ich geschossen habe"

Hat Deutschland nun also endlich wieder einen richtigen Mittelstürmer? Flick hält eine derart fundamentale Aussage für verfrüht. Füllkrug möchte seinen Chef in seiner verständlichen Zurückhaltung natürlich gerne widerlegen. "So kann es weitergehen", sagte er. "Ich hoffe, dass da noch ein paar Tore dazukommen." Flick hat sicher nichts dagegen, er möchte mit seiner Mannschaft noch länger mitmachen dürfen bei diesem Weltturnier. Füllkrug kennt die Lage. "Wir brauchen jetzt keine Riesenfreudensprünge zu machen wegen eines 1:1 gegen Spanien", sagte er. Jetzt stehe "das wichtigste Spiel" an, am Donnerstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Costa Rica. Da muss gewonnen werden, dazu müssen Tore her. Der Auftrag an die Stürmer. An den Torjäger Füllkrug? Und von Anpfiff an?

In solchen Situationen sei er "sehr entspannt", sagte Füllkrug, der seine Antworten in stets gleicher Tonlage und Lautstärke vorträgt, als würde er privat mit seiner Frau telefonieren. "Es ist ja nicht das erste Tor, das ich geschossen habe", merkte er an, "auch nicht das erste wichtige." Also gehe es weiter, "und wir bereiten uns jetzt schon auf das Spiel vor, weil dieses eine Tor von mir bringt mir relativ wenig, wenn wir die Gruppenphase nicht überstehen.“