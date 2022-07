Inspiriert von Fangesang: Leverkusen präsentiert neues Heimtrikot

Bayer 04 Leverkusen ließ sich bei seinem neuen Heimtrikot von dem Fangesang "Leverkusen allez" inspirieren. Erstmals ziert die Ausrüster-Marke Castore das Outfit der Werkself.

Bayer Leverkusen bestreitet seine Heimspiele in der kommenden Saison wieder ganz in Rot. Das erste Heimtrikot nach dem Ausrüsterwechsel von Jako zu der britischen Marke Castore enthält visualisierte Schallwellen - diese soll den Fangesang "Leverkusen allez" repräsentieren.

Anders als im vorherigen Jahr, als schwarze Streifen das Trikot zierten, ist die Farbe diesmal nur am Kragen, den Ärmeln und an den unteren Seiten eingearbeitet worden. Zu den Details gehören der "Werkself"-Schriftzug im Nacken und der "Better Never Stops"-Aufdruck auf der unteren Innenseite.

Erstmals könnte das Outfit im Testspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den Drittligisten MSV Duisburg zum Einsatz kommen. Das Trikot gibt es für die Anhänger zum ersten Mal auch in der Spielervariante. Der Unterschied zwischen der normalen Version und der Pro-Version liegt am Schnitt: Während die Pro-Version sehr körperbetont geschnitten ist und sich speziell für das Sporttreiben eignet, besitzt die normale Variante "nur" einen Unisex-Schnitt.