Insolvenzplan angenommen: KFC Uerdingen ist bald schuldenfrei

Die Gläubiger des insolventen West-Regionalligisten KFC Uerdingen 05 e.V. haben dem Sanierungsplan des Insolvenzverwalters zugestimmt. Damit dürften die drückenden Schulden bald Geschichte sein. Doch sportlich droht weiterhin der Absturz in die Oberliga.

Knapp ein Jahr nachdem das Unheil des KFC Uerdingen begonnen hatte, scheint es zu enden. Am Donnerstag stimmten die Gläubiger des KFC Uerdingen 05 e. V. dem Insolvenzplan vor dem Amtsgericht Krefeld zu, die zuständige Richterin bestätigte das Verfahren. Damit dürfte der West-Regionalligist bereits Ende Januar schuldenfrei sein. "Der im Sommer neu bestellte Vorstand kann sich aufgrund des vorgenommenen Schuldenschnitts nun vollständig auf die langfristige Fortführung und weitere Konsolidierung des Vereins konzentrieren", ließ Dr. Christoph Niering, Insolvenzverwalter des KFC, mitteilen.

Damit dürften auch die letzten Auswirkungen der fatalen Ära Mikhail Ponomarev beseitigt sein. Der selbsternannte Investor hatte den DFB-Pokalsieger von 1985 aus der sportlichen Bedeutungslosigkeit bis in die 3. Liga geführt und im vergangenen Jahr seine Zahlungen eingestellt. Am Ende stieg der KFC wegen der finanziellen Situation wieder in die Regionalliga ab, die Spielbetriebs-GmbH ging pleite. Inzwischen ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug und Insolvenzverschleppung.

"Schuldenfrei und ohne Altlasten"

In der Regionalliga machte dann der eingetragene Verein (e. V.) weiter, musste aber wegen finanzieller Verstrickungen mit der ehemaligen GmbH ebenfalls Insolvenz anmelden. Nun versucht eine neue Klubführung mit Präsident Damien Raths an der Spitze den Neuanfang. "Das klare Votum ist für uns ein großartiges Zeichen, dass wir mit unserer Arbeit seit Sommer auf dem richtigen Weg sind", sagt Sven Hartmann, in Raths' Team verantwortlicher Vorstand für Finanzen. "Wir möchten jetzt die Chance nutzen, schuldenfrei und ohne Altlasten den KFC Uerdingen 05 e.V. nachhaltig aufzubauen."

Der Verband hatte dem Team wegen der erneuten Insolvenz allerdings gleich neun Punkte abgezogen, der KFC legte dagegen Einspruch ein. Die wild zusammengewürfelte Mannschaft von Trainer Alexander Voigt darf sich mit neun Punkten nach 21 Spieltagen am Tabellenende nur wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. Der Absturz in die Oberliga steht bevor. Dann wäre der KFC wieder dort, wo er vor Mikhail Ponomarev war.