Insolvenz und Abstiegsgefahr: Wer hat sich beim VfR Aalen was vorzuwerfen?

Insolvenz, Abstiegsgefahr, Geschäftsführer entlassen: Die Situation des VfR Aalen spitzt sich weiter zu. Nun will auch ein Stammspieler weg.

Der VfR Aalen hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Geschäftsführer Giuseppe Lepore getrennt. Die Aufgaben teilen sich vorerst die Mitglieder des Präsidiums und Aufsichtsrats, allerdings will der insolvente Verein zeitnah eine andere Lösung finden. "In Abstimmung mit dem Präsidium und dem Aufsichtsrat wird an einer Neustrukturierung der Arbeitsbereiche des Vereins gearbeitet", heißt es in der offiziellen Mitteilung der Insolvenzverwalter um Patrick Wahren.

"Ich bin enttäuscht, muss das erst mal sacken lassen", sagt Lepore und fügt hinzu, dass "ich mir nichts vorzuwerfen habe". Dass viele Fans zuletzt seine Entlassung gefordert hatten, habe ihn getroffen. Aber: "Das hier sind tolle Fans, die machen sich einfach Sorgen um ihren Verein." Das habe zu den Spruchbändern im Block geführt.

Lepore kam nach dem Drittliga-Abstieg im August 2019 zum VfR. Der Geschäftsführer hatte zunächst Roland Seitz als Trainer unter sich. Nach dessen Entlassung im März 2021 holte Lepore Uwe Wolf auf die Ostalb. Allerdings kam es schon Ende 2021 zum Zerwürfnis, und im Februar 2022 musste auch der zweite Trainer unter Lepore gehen. Nach der Übergangslösung Christian Demirtas holte der Geschäftsführer im Sommer Tobias Cramer als neuen Trainer. Auch ihn kannte er von vergangenen Stationen. Zu diesem Zeitpunkt wuchs in der Fanszene die Kritik an Lepore. Als der VfR am 26. Oktober erneut in die Insolvenz musste, hatten viele im Geschäftsführer den Hauptverantwortlichen fürs Scheitern gefunden.

Verlässt Korb Aalen noch im Winter?

Derweil steht auch ein Spieler vor dem Absprung. Sascha Korb, der vor wenigen Wochen im Gespräch mit dem kicker noch an den Klassenverbleib mit dem VfR Aalen glaubte, hat den Wunsch geäußert, noch im Winter zu seinem Heimatverein Kickers Offenbach zurückzukehren. Und die Offenbacher haben eine entsprechende Anfrage an den VfR gestellt. Das bestätigt Insolvenzverwalter Wahren. Er sagt allerdings auch, dass "das Angebot in der Form nicht angenommen werden kann". Dementsprechend erwarten die Aalener ihren Mittelfeldspieler an diesem Montag zum Trainingsstart.