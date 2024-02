Insgesamt drei Kandidaten aus Deutschland: Beste Nachwuchshandballer*innen der Welt

Erstmals zeichnet die IHF im Rahmen der Wahlen zum Welthandballer/zur Welthandballerin des Jahres für das Jahr 2023 auch die besten Nachwuchshandballer*innen aus. Zwei der drei Nominierten bei den Männern kommen aus Deutschland. Auch bei den Frauen ist eine Deutsche dabei.

Bei den Männern sind drei Spielmacher nominiert, alle drei spielen in der Handball-Bundesliga: Die Deutschen Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) und Nils Lichtlein (Füchse Berlin) stehen ebenso zur Wahl wie der Färinger Elias Ellefsen á Skipagøtu (THW Kiel). Bei den Frauen sind Viola Leuchter (Deutschland/Rückraum rechts), Charlotte Cholevová (Tschechien/Rückraum links) und Lena Grandveau (Frankreich/Rückraum Mitte) nominiert.

Erstmals werden nun bei den Männern und Frauen jeweils auch die besten Jung-Handballer des Jahres ausgezeichnet. Der Handball-Weltverband IHF führt damit zwei neue Trophäen ein, "die das Bestreben unterstreichen, neue Talente zu identifizieren und zu fördern". "Wobei die besten Spielerinnen und Spieler im Alter von 22 Jahren oder jünger ausgezeichnet werden", heißt es dazu von der IHF.

Für alle Kategorien wurden von der IHF-Kommission für Coaching und Methoden (CCM) drei Spieler nominiert, die im Jahr 2023 durch ihre sportlichen Leistungen beeindruckt haben.

Juri Knorr

Im Jahr 2023 drehte Juri Knorr richtig auf und spielte vor allem bei seiner zweiten WM-Teilnahme hervorragenden Handball. Mit 53 Toren für Deutschland trug er maßgeblich dazu bei, dass sich seine Mannschaft bei der WM 2023 in Polen/Schweden den fünften Platz sicherte, da Knorr sowohl mit kraftvollen Würfen als auch mit tollen Assists zu einer doppelten Gefahr wurde. Er wurde als bester Nachwuchsspieler in das All-Star-Team für der WM 2023 gewählt.

Nils Lichtlein

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der WM im eigenen Land eine großartige Leistung gezeigt, indem sie ohne ein einziges Spiel zu verlieren den Titel gewann. Nils Lichtlein, der auch im rechten Rückraum spielen kann, hatte als MVP großen Anteil daran. Lichtlein wurde auch zu einem entscheidenden Spieler für seinen Verein, die Füchse Berlin. Mit den Füchsen wurde er beim IHF Super Globe Zweiter.

Elias Ellefsen á Skipagøtu

Die Färöer Inseln waren die große Überraschung der U21-WM in Deutschland und belegten bei ihrer ersten WM-Teilnahme den siebten Platz. Elias Ellefsen á Skipagøtu ragte mit 70 Toren erzielte und 48 Assists und belegte damit in beiden Kategorien den ersten Platz. Der Spielmacher, der mittlerweile beim THW Kiel unter Vertrag steht, wurde außerdem zum besten Spieler auf seiner Position - und in das All-Star-Team gewählt.

Die Abstimmung für die Fans läuft von Montag, 26. Februar, ab 16:00 Uhr MEZ, bis Montag, 11. März, um 23:59 Uhr MEZ.