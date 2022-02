Innsbruck holt ehemaligen U-21-Nationalspieler Grote

Wacker Innsbruck schlägt am "Deadline-Day" des Transferfensters in Österreich noch einmal zu und holt sich mit dem ehemaligen U-21-Nationalspieler Dennis Grote viel Erfahrung. Der 35-jährige Linksfuß unterschreibt in Tirol einen Vertrag bis Saisonende.

Mit dem ehemaligen deutschen U-21-Spieler Dennis Grote sichert sich Zweitligist Wacker Innsbruck einen erfahrenen Legionär für die kommenden Monate. Wie die Tiroler bekannt geben, unterschreibt der 35-jährige Linksfuß ein Arbeitspapier bis Saisonende. Nach seiner Vertragsauflösung bei Regionalligist Rot-Weiss Essen kommt der Flügelspieler ablösefrei in den Westen Österreichs.

"Mit Dennis Grote konnten wir einen unserer Wunschspieler bis Saisonende verpflichten. Er verfügt über jede Menge Erfahrung und soll so eine Führungsrolle in unserer jungen Mannschaft einnehmen. Zudem ist er flexibel einsetzbar und wird uns am Platz Stabilität verleihen", so Innsbruck-Sportchef Selle Coskun.

Der 14-fache U-21-Nationalspieler kickte seit Sommer 2019 bis zu seiner Vertragsauflösung in Essen und absolvierte in der laufenden Saison 18 Ligaspiele, in denen ihm ein Tor und sechs Assists gelangen. Für den VfL Bochum stand der erfahrene Mittelfeldspieler in 69 Bundesligapartien auf dem Spielfeld und wurde mit ihnen in der Saison 2005/06 auch Zweitligameister. Über Stationen in Oberhausen, Münster, Duisburg, Chemnitz und zuletzt Essen wagt Grote im Spätherbst seiner Karriere noch den Schritt ins Ausland.

"Ich freue mich enorm auf meine erste Station im Ausland. Als Traditionsverein ist mir der FC Wacker Innsbruck natürlich bekannt und umso mehr freue ich mich auf die neue Aufgabe. Ich möchte mit meiner Erfahrung vorangehen und der Mannschaft so im kommenden halben Jahr helfen", so der U-21-Europameister von 2009.