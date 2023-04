Innerbayerisches Duell mit defensiven Fragezeichen

Am Freitagabend startet das Finale um die deutsche Meisterschaft in der DEL. Klar ist schon jetzt: Der Titel wird von Berlin nach Oberbayern wandern, doch in welche Stadt? Eine Vorschau ...

EHC Red Bull München (1.) - ERC Ingolstadt (2.)

Die Ausgangslage

Mit München und Ingolstadt stehen die beiden besten Teams der Hauptrunde auch im Finale, das erstmals in der DEL-Historie ein rein innerbayerisches ist. Allerdings trennten die bayerischen Hauptstädter (122 Punkte) und die Schanzer (103) immerhin satte 19 Punkte in der Abschlusstabelle. In den Play-offs aber hatte das Team von DEL-Serienmeister Don Jackson überraschend mehr Mühe als der jetzige Finalgegner. Im Viertelfinale lag man gegen die Fischtown Pinguins bereits mit 0:2 zurück, ehe man sich mühsam zurückarbeitete und noch mit 4:2 gewann. Auch im Halbfinale lag München zunächst mit 1:2 zurück, kam aber am Ende in sieben Spielen erneut weiter.

Ingolstadt dagegen siegte im Viertelfinale gegen die Düsseldorfer EG trotz enger Partien - drei von fünf wurden in der Overtime entscheiden - am Ende recht klar mit 4:1. Im Semifinale lagen die Donaustädter zunächst ebenfalls mit 1:2 gegen die Adler Mannheim zurück. Das Team von "Trainer des Jahres" Mark French kassierte anschließend in den Spielen drei bis fünf jedoch nur noch ein einziges Gegentor und wurde dank des 4:2-Seriensiegs zum ersten Finalisten.

Die Hauptrunde

München entschied den Vergleich der beiden besten Hauptrundenteams glatt für sich - und gab nicht einmal einen Punkt ab. Anfang Oktober ging das erste Spiel in München mit 3:1 an den EHC, der auch Ende Oktober in Ingolstadt mit 6:3 gewann.

Schon im Januar war der dritte Vergleich in München das engste Duell der Hauptrunde (3:2 für die Hausherren). Letztmals spielten beide Teams am 21. Februar gegeneinander, der Hauptrunden-Primus gewann auch diese Partie mit 3:1.

Die Play-off-Historie

Erst ein einziges Mal standen sich beide Teams in den Play-offs gegenüber. 2021 traf man - in der aufgrund der Pandemie-Maßnahmen auf einen "Best-of-three"-Modus verkürzten Endrunde - bereits im Viertelfinale aufeinander. Ingolstadt siegte überraschend mit 2:0.

Über Finalerfahrung verfügen derweil beide Teams. Die Münchner standen seit 2016 satte fünfmal im Endspiel und feierten 2016, 2017 und 2018 einen Titel-Hattrick. Die letzten beiden Finals aber verlor der erfolgsverwöhnte Klub, 2019 mit 1:4 gegen Mannheim, im vergangenen Jahr mit 1:3 gegen die Eisbären Berlin.

Ingolstadt stürmte 2014 als Außenseiter von Platz neun ins Finale - und gleich zum ersten und bislang einzigen Titel der Vereinsgeschichte (4:3 im Finale gegen Köln). Ein Jahr später stand man - weniger überraschend - erneut im Endspiel, unterlag aber den Adlern mit 2:4.

Das Personal

Während München weitgehend - in Spiel sieben gegen Wolfsburg fehlte Offensivverteidiger Zach Redmond - verletzungsfrei ins Finale einzieht, müssen die Schanzer vor allem in der Defensive zwei schwerwiegende Ausfälle verkraften: So fehlt Verteidiger Ben Marshall weiterhin. Seit dem Vorfall Ende der Viertelfinalserie, als Michael Garteig nach dem Weiterkommen in Düsseldorf nach verbalen Scharmützeln von DEG-Spieler Alex McCrea an der Bande angegangen worden war, fehlt der Nummer-eins-Keeper des ERCI verletzt. Back-up Kevin Reich stand daher bereits im Halbfinale komplett im Tor.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

München: Niederberger - Abeltshauser, Blum; Johansson, McKiernan; Daubner, Boyle; Szuber - Ehliz, Smith, Ortega; DeSousa, Hager, Kastner; Varejcka, Street, Parkes; Tiffels, Eder, Schütz.

Ingolstadt: Reich - Bodie, Hüttl; Quaas, Wagner; Jobke, Edwards - Storm, Feser, Matteau; Simpson, Stachowiak, Bertrand; McGinn, Pietta, Ronning; Friedrich, Höfflin, Henriquez Morales; Krauß.

Fazit

Ginge es nur nach den Eindrücken der Play-offs, dann wäre Ingolstadt wohl sogar leichter Favorit. Doch das Spiel sieben gegen Wolfsburg machte wieder einmal deutlich, zu was die Münchner unter höchstem Druck fähig sind. Nur wenn es den Schanzern - wie im Halbfinale gegen die Adler - gelingt, den bayerischen Rivalen sehr effektiv von Abschlüssen fernzuhalten, ist dem in der Defensive personell angeschlagenen ERCI der ganz große Wurf durchaus zuzutrauen. Doch das dürfte gegen die äußerst tief besetzten Münchner, die zudem deutlich mobiler und spielstärker als die Adler auftreten, sehr schwer werden.

Allerdings: Nationalkeeper Mathias Niederberger, zuletzt zweimal Meister mit Berlin und nun Keeper in München, wirkte in den Play-offs nicht so souverän wie von ihm aus den Vorjahren bei den Eisbären gewohnt.