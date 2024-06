Innenverteidiger Amaniampong ist Stuttgarts zweiter Neuer

Kaden Amaniampong ist der zweite Neuzugang der Stuttgarter U 21 für die kommende Saison in der 3. Liga. Der 20-Jährige kommt als Verstärkung für die Innenverteidigung.

Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Mit Kaden Amaniampong konnte am Dienstag ein Innenverteidiger verpflichtet werden. Der 20-Jährige wechselt vom FC Viktoria Köln an den Neckar, war zuletzt aber an Stuttgarts Regionalliga-Konkurrenten Hessen Kassel ausgeliehen.

In der abgelaufenen Saison kam Amaniampong als Stammspieler in 22 Spielen zum Einsatz und erzielte in der Rückrunde bei Hessen Kassels 1:2-Niederlage bei der U 21 des VfB ein Tor. Bei den Schwaben soll er nun eine Liga höher "sein Potenzial weiter ausschöpfen", heißt es in einer Mitteilung des VfB.

zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

In der 3. Liga wird Amaniampong in Viktoria Köln dann auf seinen ehemaligen Stammverein treffen. 2022 war der gebürtige Kölner mit ghanaischen Wurzeln in die U 19 der Viktoria gewechselt. Zuvor hatte er von der U 16 bis zur U 19 alle Jugendmannschaften des 1. FC Köln durchlaufen.

Amaniampong ist nach Angreifer Maurice Boakye vom Eimsbütteler TV der zweite Neuzugang im Kader der Stuttgarter. Dem 19-Jährigen gelangen für den Nord-Regionalligisten in 30 Spielen sieben Tore und vier Assists.

Abgänge und offene Fragen

Zu zwei Neuzugängen kommen sechs Abgänge. Neben Mattis Hoppe, der zum FC Ingolstadt wechselt, gehören auch Patrick Kapp, Jannis Boziaris, Robert Geller, Max Voigt (wird in den USA studieren) und Lukas Griebsch in der kommenden Saison nicht mehr dem Team von Trainer Markus Fiedler an.

Was mit den auslaufenden Verträgen von Kapitän Dominik Nothnagel, Torhüter Dominik Draband, Innenverteidiger Alex Groiß, und Mittelfeldspieler Babis Drakas passiert, ist noch offen. Sie gehörten in der vergangenen Saison zum Stamm und dürften am Neckar bleiben. Vor allem Nothnagel und Groiß haben schon Drittligaerfahrung gesammelt und könnten die junge Mannschaft anführen. Bei Innenverteidiger Anrie Chase stehen die Zeichen ebenfalls auf Verlängerung, diese ist aber noch nicht beschlossen.