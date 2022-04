Innenraumverbot für FWK-Coach Santelli

Das DFB-Sportgericht hat Ralf Santelli mit einem Innenraumverbot für das nächste Ligaspiel der Würzburger Kickers bestraft.

Wegen unsportlichen Verhaltens des FWK-Trainers beim 1:2 im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern wurde Santelli mit dem Innenraumverbot belegt. Dies teilte der DFB am Dienstag mit.

Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff, so der Verband in seiner Mitteilung. Santelli darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Santelli hatte sich nach Abpfiff des Spiels gegen den FCK unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und anschließend vom Unparteiischen Mitja Stegemann (Bonn) die Rote Karte gesehen. Nach dem Spiel hatte der Würzburger Trainer noch geäußert, die Rote Karte gar nicht wahrgenommen zu haben. Santelli stimmte jedoch dem Urteil zu, das somit rechtskräftig ist.

Auswärts gegen Schieles BTSV

Zweitliga-Absteiger Würzburg, aktuell Drittletzter und damit akut vom Absturz in die Regionalliga Bayern bedroht, trifft am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auswärts auf Eintracht Braunschweig um den ehemaligen FWK-Coach Michael Schiele. Die Kickers werden in Braunschweig von Co-Trainer Philipp Eckart betreut.