Innenbandzerrung: Bayern muss vorerst auf Davies verzichten

Der FC Bayern und die Verletzungen in der Saison 2023/24: Auch beim 3:1-Erfolg gegen Gladbach musste mit Alphonso Davies wieder ein Münchner Spieler mit einer Blessur vorzeitig vom Feld.

"Keine Worte" habe er dafür, falls nun auch noch Alphonso Davies ausfallen würde, meinte Thomas Tuchel bereits kurz nach dem Erfolg gegen die Fohlenelf. "Er hat sich das Knie verdreht", erklärte der Münchner Coach - und fügte an, dass sich der Kanadier zuletzt gerade wieder auf dem Weg zu besserer Form befunden habe.

Späte Auswechslung nach Klärungsaktion

Es lief die 82. Minute am Samstagnachmittag, als Davies nach einem Laufduell mit dem Gladbacher Rechtsaußen Franck Honorat dessen Flankenversuch mit einem langen Schritt nahe der Torauslinie zum Eckball entschärfte. Doch dabei verspürte der 23-Jährige sofort einen Schmerz im Bereich des Knies, wurde vom medizinischen Personal der Bayern behandelt und ging anschließend selbstständig langsam zur Bank zurück, während Raphael Guerreiro für die letzten Minuten ins Spiel kam. Der Portugiese wäre wohl auch erster Kandidat, Davies im Gipfeltreffen am kommenden Samstag (18.30 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen zu ersetzen.

Nach einer ersten eingehenden Untersuchung gab der FC Bayern am Samstagabend bekannt, dass Davies sich eine Innenbandzerrung am linken Knie zugezogen hat und damit "eine Pause" einlegen muss.

Während Tuchel also erst einmal auf Davies verzichten muss, könnten zwei andere Spieler für die Partie gegen die Werkself wieder zur Verfügung stehen. "Mitte der Woche" entscheide sich, ob Dayot Upamecano (nach Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Joshua Kimmich mit nach Leverkusen reisen werden. "Das werden wir auf jeden Fall probieren", hofft Tuchel.

Kim weiter beim Asien-Cup beschäftigt

Weiterhin verzichten muss der Rekordmeister ohnehin auf Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Reservekeeper Daniel Peretz (Innenbandverletzung im rechten Knie).

Verteidiger Min-Jae Kim fehlt aufgrund der Teilnahme mit Südkorea beim Asien-Cup weiterhin, zumal das Team von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann am Freitag nach enger Partie gegen Australien (2:1 nach Verlängerung) das Halbfinale erreichte. Am Dienstag (16 Uhr) spielt Südkorea im ersten Halbfinale nun gegen Jordanien - allerdings ohne den gelbgesperrten Kim. Das Finale der Asienmeisterschaft in Katar ist für Samstag (16 Uhr) angesetzt, unmittelbar vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga.