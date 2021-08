Innenbandriss! Thuram-Rückkehr erst im November?

Teil zwei der Diagnosen nach Gladbachs Horror-Spieltag und der 0:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Mit einer wie erwartet schlechten Nachricht für die Borussia - dafür gab es aber auch Entwarnung bei zwei angeschlagenen Leistungsträgern.

Es ist gekommen wie von den Verantwortlichen befürchtet: Marcus Thuram hat sich beim 0:4 in Leverkusen das Innenband im rechten Knie gerissen. Damit steht endgültig fest, dass die Fohlen nach dem Knöchelbruch von Stefan Lainer auch lange auf ihren Stürmer verzichten müssen. Eine genaue Angabe über die Ausfallzeit machte der Klub nicht - in einem schwereren Fall der Innenbandverletzung könnte die Zwangspause aber durchaus mindestens zwei Monate betragen. Das zeigen unter anderem zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit.

So müssen die Borussen weiterhin auf Neuzugang Kouadio Koné verzichten, der sich in der ersten Juliwoche eine Innenbandverletzung im rechten Knie zuzog und bisher noch nicht wieder das Mannschaftstraining aufnehmen konnte. Und 2019 fiel Jonas Hofmann kurz nach dem Saisonstart mit einem Innenbandriss etwas über zwei Monate lang aus. Ein Wechsel Thurams in der laufenden Transferperiode könnte sich damit endgültig zerschlagen haben. Zumal es aus Italien heißt, dass Inter Mailand mittlerweile andere Optionen favorisiert.

Trifft die Borussen das Thuram-Aus hart, dürfen sie bei zwei weiteren Angeschlagenen aus dem Leverkusen-Spiel aufatmen. Ramy Bensebaini, der am Samstag kurz vor dem Abpfiff schmerzhaft am Sprunggelenk getroffen wurde, war bei der Trainingseinheit am Dienstagnachmittag schon wieder mit von der Partie.

Entwarnung bei Plea, Fortschritte bei Embolo

Entwarnung auch bei Alassane Plea, der umgeknickt war und vorzeitig vom Platz musste: Den Franzosen habe es "nicht schlimmer erwischt", teilte die Borussia am Dienstag mit. Schon in den kommenden Tagen wird der Stürmer ins Mannschaftstraining einsteigen. Damit dürfte Plea sogar schon im Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag zur Verfügung stehen.

Fortschritte zudem bei Breel Embolo, der seit seiner bei der Europameisterschaft erlittenen Oberschenkelverletzung außer Gefecht ist: Der Schweizer konnte am Dienstag erstmals wieder einen kleinen Teil des Mannschaftstrainings mitmachen.