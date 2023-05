Innenbandanriss: Könnecke fällt für die restliche Saison aus

Beim FSV Zwickau reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Nun fällt auch noch Routinier Mike Könnecke langfristig aus. Einen Funken Resthoffnung auf den Klassenverbleib gibt es allerdings noch.

Beim FSV Zwickau läuft es derzeit wahrlich nicht rund. Nach dem Pokalaus im Landespokal Sachsen vergangene Woche und dem seit dem Wochenende auch endgültig feststehenden Abstieg gibt es nun die nächste Hiobsbotschaft für den Noch-Drittligisten. Wie der FSV mitteilte, hat sich Routinier Mike Könnecke im Spiel gegen dem 1. FC Lokomotive Leipzig einen Innenbandanriss im linken Knie zugezogen.

Damit fällt er für die verbleibenden beiden Spiele aus. Wie es nun für Könnecke weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft mit dem Ende der laufenden Saison aus. Seit 2016 trägt der 34-Jährige das Trikot der Zwickauer, absolvierte seither 195 Spiele für den Verein. Dabei gelangen dem Mittelfeldspieler sieben Tore.

Rettungsanker Lizenz?

Was den Abstieg in die Regionalliga angeht, dürfen die Fans des FSV Zwickau zumindest noch eine Resthoffnung haben, damit sie ihren Klub auch in der kommenden Saison in der 3. Liga anfeuern dürfen - sollte einem anderen Verein nämlich die Lizenz verweigert werden.

Dafür müsste Zwickau allerdings vermutlich beide Spiele gewinnen, um noch vom 19. auf den 17. Platz zu springen. "Sicherlich ist das eine Option. Es gibt noch zwei Spiele, in denen wir uns ordentlich verabschieden wollen. Aber der Platz ist letztlich egal. Wir sind verdient abgestiegen", sagt Innenverteidiger Davy Frick.