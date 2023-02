Innenbandanriss: Klefisch fehlt Paderborn

Der SC Paderborn kehrte zwar mit drei Punkten aus Hannover zurück, muss nun aber auf Kai Klefisch verzichten.

Der SC Paderborn hatte am Samstag nach einem katastrophalen Start und 0:2-Rückstand in Hannover in einem mitreißenden Spiel noch einen Dreier eingepackt und feierte damit auch den dritten Sieg in Serie (4:3).

Es gibt aber auch einen Wermutstropfen im Siegerkelch. Die Ostwestfalen müssen in nächster Zeit auf Kai Klefisch verzichten. Der 23-jährige Mittelfeldspieler zog sich nach Klubangaben einen Innenbandanriss im linken Sprunggelenk zu.

Paderborn empfängt am Freitagabend den 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), der ebenso 35 Punkte auf dem Konto hat wie der SCP.