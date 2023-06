Inklusive Tête-à-Tête mit dem Publikum: Wechselhafter Djokovic kriegt die Kurve

Der Freitag der French Open hält keine Partien mit deutscher Beteiligung parat. Dafür war unter anderem Novak Djokovic am Start - der Serbe gewann zwar, das aber nach extrem wechselhafter Leistung.

Geschlagene 90 Minuten dauerte allein der erste Satz zwischen dem "Djoker" und Alejandro Davidovich Fokina. Dass der Spanier auf Sand ein äußerst unangenehmer Gegner ist, wusste Djokovic spätestens seit seiner Dreisatzniederlage in Monte Carlo im Vorjahr (6:3, 6:7, 6:1). Davidovich Fokina zeigte sich dann auch auf dem Court Philippe Chatrier motiviert und gut drauf. Ihm glückte rasch das frühe Break zum 3:2, doch der Serbe konterte postwendend - und sah sich nach einem weiteren Break zum 5:6 urplötzlich mit dem drohenden Satzverlust konfrontiert. Djokovic steigerte sich jedoch und erzwang den Tie-Break, den er 7:4 gewann.

Der 23-jährige Spanier ließ sich von dem Rückschlag nicht beirren, zog weiter durch und begeisterte vor allem mit seiner Defensivarbeit. Weil Djokovic sich auch ungewöhnlich viele leichte Fehler erlaubte, blieb auch der zweite Durchgang eine enge Angelegenheit. Beide Spieler hatten immer wieder Mühe bei eigenem Service - ein Break folgte auf das nächste, insgesamt gab es sechs Breaks in diesem Satz, in dem Davidovich Fokina bei gegnerischem Aufschlag einen Satzball vergab.

Auch hier ging es also in den Tie-Break, in dem "Nole" rasch 4:1 vorne lag, dann aber wie schon so oft in diesem Duell einbrach und plötzlich kämpfen musste. Am Ende reichte es wieder für den Rekord-Grand-Slamchampion, der 7:5 gewann und mit 2:0 nach Sätzen in Führung ging. Anschließend bat der 36-Jährige um ein Medical Timeout, ließ sich den Oberschenkel behandeln und legte sich nebenbei mit dem Publikum an, von wo aus ein paar Pfiffe zu hören warn.

Davidovich Fokina lässt abreißen

Im dritten Satz ging sein Tête-à-Tête mit Teilen des Pariser Publikums weiter, wenngleich er es eigentlich gar nicht nötig hatte, da Davidovic Fokina früh das Break kassierte und diesem dann hinterherjagte. Beim Spanier schien der Tank auch ein wenig leer, einen Matchball wehrte er immerhin ab, den zweiten setzte er dann ins Aus, sodass Djokovic das Match schlussendlich 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2 für sich entschied.

Djokovic dürfte zufrieden sein, dass er das Marathon-Match gewann, weniger aber mit der eigenen Leistung, dafür dürften ihm seine 42 unerzwungenen Fehler zu sehr nerven. "Er ist ein außergewöhlicher Kämpfer", lobte der Serbe beim Platzinterview seinen Kontrahenten, der sich ebenfalls viel zu viele Fehler (61) leistete und verriet, dass er zwischenzeitlich Angst hatte, dass es so richtig lang hätte werden können. "Hätte ich den zweiten Satz verloren, dann hätten es auch fünf Stunden werden können. Es war ein sehr physisches Match, aber ein Sieg ist ein Sieg."